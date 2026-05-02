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Endeudarse para sobrevivir: un proyecto integral propone ayudar a las familias rosarinas en plena crisis

La idea es crear un área específica en cada distrito municipal. El proyecto contempla la creación de un observatorio municipal para elaborar datos, mediaciones y buscar soluciones concretas

Matías Petisce

Por Matías Petisce

2 de mayo 2026 · 06:35hs
La Oficina Municipal del Consumidor se convirtió en la primera ventanilla de contención frente a las quejas por las boletas de la energía eléctrica

La Oficina Municipal del Consumidor se convirtió en la primera ventanilla de contención frente a las quejas por las boletas de la energía eléctrica, un servicio esencial que cada vez genera más malestar.

El endeudamiento se transformó en "una nueva forma de sobrevivir" para las familias rosarinas. Es por eso que un proyecto de ordenanza que se trata en el Concejo Municipal busca brindar asesoramiento y acompañamiento personalizado en los seis distritos de Rosario de manera gratuita. La iniciativa también propone la creación de un observatorio municipal para crear registros concretos, transparentar el sistema financiero local —mecanismo que no existe en la actualidad de manera pública, salvo a nivel nacional—, monitorear la coyuntura para producir datos y poder buscar soluciones a las familias locales concretas en educación financiera.

La concejala Norma López presentó la iniciativa al comprobar que cada vez más hogares recurren al crédito para cubrir gastos básicos como alimentos y servicios. "El endeudamiento pasó de ser una forma de proyectar para transformarse en una manera de sobrevivir. Por eso no podemos seguir permitiendo es que la gente se endeude para comer. No tendría que existir endeudamiento para eso", enfatizó en declaraciones a La Capìtal.

Números alarmantes

Según apuntó, el 49% de los comercios rosarinos señaló un incremento en su propio nivel de endeudamiento según la Federación de Comercio e Industria local. La Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios del Concejo (ex Defensa al Consumidor) atendió 18 mil consultas en 2025, de los cuales 2.198 son reclamos financieros del tipo estafas, tarjetas y billeteras virtuales, lo que confirma la masividad y gravedad del problema.

Del total de expedientes registrados desde el 10 de diciembre del año pasado al 28 de abril se generaron 3.384, de los cuales 1.283 corresponden al área financiera. "Casi el 40% de los reclamos de la Oficina se lo lleva área financiera", precisó Ariadna Ciammarriello desde ese organismo para indiar que "380 reclamos están relacionados al endeudamiento o sobre endeudamiento, que correponden al 30 por ciento de los reclamos del área".

>> Leer más: Las deudas de las familias llegan al Congreso: proyectos para aliviar las tarjetas explotadas

El informe de coyuntura del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) apuntó que "los préstamos en situación irregular de personas físicas aumentaron significativamente, alcanzando el 11,2% en febrero de 2026, el nivel más alto en dos décadas".

En ese marco, estimó una pérdida de ingresos de los hogares de 58 billones de pesos desde el inicio de la gestión actual. A raíz de eso, se indica que "más del 50% de las familias argentinas están endeudadas, mientras que 9 de cada 10 hogares con deudas enfrentan dificultades para pagarlas", que se conoce como efecto "bola de nieve".

Los ejes de la propuesta

Es por eso que la iniciativa presentada por López ostenta dos ejes principales: la creación de una ventanilla única de atención en los seis distritos de la ciudad, con asesoramiento gratuito y acompañamiento personalizado. Y la creación de un observatorio del endeudamiento, que permitirá producir datos y buscar soluciones.

En ese marco también se solicitará creación de un área específica en el ámbito del Concejo Municipal, tal como ocurre con la Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios, puesto que la idea es brindar diagnóstico financiero y acompañamiento a familias endeudadas y promover un registro municipal de prestadores de crédito para ordenar y transparentar el sistema, a partir de la autonomía municipal a Rosario.

>> Leer más: Crece el número de familias de Rosario que toman préstamos para pagar la tarjeta de crédito

"La Oficina Municipal de Defensa al Consumidor es pionera en ese sentido, aunque no hay nada concreto en cuanto a un mirador público de la economía local, por eso la importancia de este proyecto. Además, Rosario es la ciudad más importante de la provincia sin ser capital, es donde tenemos mucho más empleo privado proveniente de las pymes que del sector público tanto acá como en el Cordón industrial. Por eso es que se utiliza para medir niveles de empleo a nivel nacional, ya que es uno de los primeros para políticas públicas y desempleo", argumentó.

Préstamos de dudosa procedencia

López evaluó que a la hora de buscar acompañamiento a las familias ante el escenario económico, notó distintos modos de endeudamiento. Uno, centrado en aquel o aquella trabajadora registrada y otro focalizado en el prestamista barrial, que suele aportar fondos de dudosa procedencia.

"El sector registrado accede a tarjetas bancarizadas y termina asfixiado por los intereses ocasionados por el pago del mínimo, la refinanciación o el crédito personal bancarizado. La otra sector más popular a prestamista barrial ligada a economías delicticas en su mayoría y eso termina en otras complejidades", alertó.

Asimismo, también relevó que quienes recurren a mutuales, cooperativas o sindicatos, pide préstamos como si se tratara de un adelanto de sueldo. Y que al cobrar el salario, saldan ese pequeño préstamos para generar otro nuevo.

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Las deudas de las familias siguen complicando la economía.

Las deudas de las familias siguen complicando la economía.

"El trabajador o trabajadora recibe el auxilio de una de estas entidades benéficas como una suerte de adelanto de sueldo porque ni bien cobra, se queda si nada. Pero cuando cobra, no le queda otra que saldar el préstamo y volver a renovar otro, y todo para comprar alimentos y pagar servicios o expensas. Es realmente muy grave", lamentó.

El peligro de las billeteras virtuales

López reveló además el peligro que representa operar con las tarjetas de las billeteras virtuales. "Son un peligro porque lo que era antes era un delito ahora se hizo realidad, es decir, toda deuda que ingresa por billetera virtual por consumo masivo de alimentos, te la absorbe y no se puede utilizar, ya supera los niveles superiores de endeudamiento conforme a los estándares financieros, que indican como tope el 30%", indicó.

Más allá de los guarismos que arrojan el Banco Central (BCRA), el Indec, MATE y Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa), a nivel local no existe un organismo focalizado en esta materia.

"La precisión local aún no lo tenemos, sabemos que es grave y debemos apuntalar el sistema para que las familias puedan desendeudarse, ya que cada vez hay más consultas de que dan cuenta del fenómeno del endeudamiento familiar, que dejó de ser privado para pasar a ser social para poder llegar a fin de mes. Si la política no toma el tema de manera seria, dejaremos al ciudadano y cuidadana a la voracidad del sistema financiero", concluyó.

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