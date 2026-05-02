El probable de Central, con algunos históricos y tres pibes que debutarían en primera

El Canalla mostrará un equipo renovado en el cierre de la fase grupos del Apertura. Serían 10 los cambios en relación a partido ante Universidad Central

Fatu Broun vuelve a la titularidad en Central. Su último partido fue en cancha de Huracán.

Último entrenamiento de Central de cara al partido ante Tigre en el Gigante de Arroyito y en esa prueba el entrenador Jorge Almirón paró un equipo renovado casi en su totalidad a lo que fue el jugó en Venezuela frente a Universidad Central , por la Copa Libertadores . Habrá varios referentes y algunos chicos que harán su debut en primera.

La idea de que Almirón iba a cambiar prácticamente por completo el equipo estaba sobre la mesa, pero había que aguardar a este último ensayo en el predio de Arroyo Seco. Y allí el DT canalla puso un equipo en cancha que, de no mediar imprevistos, será el que salte desde el primer minuto contra el Matador de Victoria. El único titular que se mantiene es Franco Ibarra (no podrá jugar el martes ante Libertad por acumulación de amarillas).

En ese formato de equipo alternativo, el Canalla tendrá algunos jugadores de peso y ya con un largo recorrido en la primera auriazul. Uno de ellos es nada menos que Jorge Broun , quien vuelve a ser titular después de que aquel partido en cancha de Huracán.

C on este partido, Fatura sumará su partido número 279 en el arco canalla y quedará a cinco de igualar el récord de Egdardo Andrada .

Donde Central tendrá mucha experiencia también es en la zaga central, donde reaparecerán como titulares Facundo Mallo y Carlos Quintana, los integrantes de esa dupla que logró el título en la Copa de la Liga 2023.

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Ambos jugaron ya juntos en la fecha pasada, en la victoria por 2 a 1 contra Estudiantes de Río Cuarto, pero lo hicieron algunos minutos, ingresando desde el banco.

Ramos Lucas Ramos, uno de los juveniles que tendría la chance de hacer su debut en la primera de Central.

En lo que tiene que ver con los juveniles, habrá tres que harán su debut en primera división, lo que será especial para ellos y para el equipo también. Es que n sucede seguido que tres chicos de las inferiores debuten en un mismo partido.

Lucas Ramos, en el anillo central

Uno de ellos será Lucas Ramos, un volante central de 20 años (13 de enero de 2006) que ya tiene varios partidos en reserva y que desde hace un tiempo Almirón lo viene citando para el primer equipo. A tal punto que por el torneo local ya estuvo en cinco oportunidades en el banco.

Quienes conocen muy bien a Ramos hablan de que es un jugador con mucha técnica, que se mueve con criterio por el anillo central, pero que tiene la particularidad de pisar con mucho criterio el área rival.

Otro de los que haría su debut es Elías Verón, quien se desempeña como lateral por derecha. Al futbolista de 18 años (3 de julio de 2007) le llega la chance en medio de las ausencias de Emanuel Coronel y Enzo Giménez.

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Mientras, en la ofensiva estaría Lisandro Duarte (18 años, 21 de julio de 2007), hermano de Gaspar. También viene con mucha continuidad en reserva, pero ahora le habría llegado el momento para demostrar en primera.

Veron Elías Verón firmó su primer contrato con Central hace muy poco. Tiene la oportunidad de jugar su primer partido en primera.

También Segovia y Cantizano

Para otros no será el debut, pero sí una nueva oportunidad en primera. Santiago Segovia y Giovanni Cantizano también serían algunos de los elegidos para ir desde el arranque.

De acuerdo a lo probado por Almirón en el entrenamiento de este sábado, el probable de Central para enfrentar a Tigre sería con: Jorge Broun; Elías Verón, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Alexis Soto; Franco Ibarra y Lucas Ramos; Lisandro Duarte, Santiago Segovia y Giovanni Cantizano; Fabricio Oviedo.