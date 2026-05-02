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Roldán conversa sobre Malvinas, consumos digitales en infancias y el lado diurno de la dictadura

El ciclo de conversatorios “Puentes entre memoria y futuro” se desarrollará en Roldán los jueves 7 y 14 de mayo y 4 de junio, desde las 18, organizado por la ONG Trazando Puentes. Dialogarán sobre Malvinas, consumos digitales infantiles y el lado diurno de la dictadura

Miguel Pisano

Por Miguel Pisano

2 de mayo 2026 · 10:00hs
Trazando Puentes en Roldán. La inscripción es libre y gratuita y a medida que se acerque las fechas vamos a publicar los espacios donde vamos a realizar los conversatorios

Trazando Puentes en Roldán. "La inscripción es libre y gratuita y a medida que se acerque las fechas vamos a publicar los espacios donde vamos a realizar los conversatorios"

El ciclo de conversatorios “Puentes entre memoria y futuro” se desarrollará en Roldán los jueves 7 y 14 de mayo y 4 de junio, desde las 18, organizado por la ONG Trazando Puentes.

A 50 años del golpe cívico militar de 1976

“A 50 años del golpe cívico-militar de 1976, abrimos un ciclo de conversatorios para pensar la memoria como puente entre nuestra historia, los debates del presente y el futuro que queremos construir colectivamente” declaró Luciano Fabbri, el referente de Trazando Puentes, a La Capital.

>>> Leer más: Memoria en Roldán: "Al cumplirse los 50 años del golpe cívico militar mucha gente se acercó a participar"

-¿Cómo surgió la idea de organizar el conversatorio?

-El conversatorio surgió con la idea de darle continuidad a la propuesta que en su momento llevamos adelante con la multisectorial sobre los derechos humanos en Roldán durante todo marzo. En este caso desde Trazando Puentes, como una de las organizaciones que integra esa multisectorial nos proponemos darle contiunidad y profundidad a esos debates, a esos espacios y reflexiones porque entendemos que los 50 años del golpe de Estado no deben reducirse exclusivamente a su conmemoración el mismo día del 24 de marzo sino que es una reflexión que nos debe acompañar todo el año y más allá, justamente pensando cuáles son las tensiones que se ponen sobre la mesa en este contexto para que la defensa de la democracia no sea una consigna vacía o abstracta sino que nos permita lograr la democracia que queremos y necesitamos. Entendemos que la actual deja mucho que desear, pero la salida es la radicalizacióin, la profundización de esa democracia, y no la regresión o el regreso a regímenes autoritarios, aún cuando puedan ser electos de manera popular. Por eso hablamos de una democracia que además recupere su soberanía sobre su economía, sobre su política exterior, sobre su territorio, y que alente la participación ciudadana a través de la comunidad organizada. Este primer bloque abre el recorrido con dos conversatorios y la presentación de un libro para pensar lo que fuimos, lo que somos y lo que todavía podemos construir como comunidad.

trazando puentes 2

-¿Qué significa poner en tensión distintas miradas sobre cuestiones tan candentes como memoria y soberanía?

-En el primer encuentro vamos poner en tensión y a poner la mirada en la reflexión sobre Malvinas y sobre lo que significó no sólo durante la dictadura militar sino sobre su actual política, las relaciones internacionales y la soberanía en la cuestión energética y extractivista.

>>> Leer más: La Quinta de Funes conmemora los 50 años del golpe

"El malestar en tiempos de pantallas"

-¿Qué libro van a presentar en el ciclo?

-En el segundo encuentro vamos a presentar un libro que se llama “El malestar en tiempos de pantallas”, de la Editorial Chimbote, con sus editoras y compiladoras, Jesi Farías y Nadia Fink, que habla de crianzas y consumos digitales en infancias y adolescencias, porque entendemos que en esto de los consumos digitales también se pone en juego algo de la identidad en las infancias y en los jóvenes, en el sentido que la identidad es algo tan central con respecto a la dictadura cívico militar y en la lucha de los organismos de derechos humanos nos parece pertinente traer ese debate a los tiempos actuales buscando políticas pedagógicas de acompañamiento y de articulación con el sistema político, las familias y las juventudes, y no políticas negacionistas que estigmatizan los consumos de los jóvenes en el mundo digital. Es una situación que nos responsabiliza a los adultos del cuidado que tenemos que tener de las infancias y las adolescencias en el mundo digital.

Leer más: Quinta de Funes: lanzan el anteproyecto como espacio de memoria, verdad y justicia

El lado diurno de la dictadura

-¿Cuál es el lado diurno de la dictadura?

-En el conversatorio que vamos a realizar con Julia Rosemberg, que es historiadora y docente, ella retoma el lado nocturno de ese gobierno -de Tulio Halperín Dongui- para pensar que justamente en la dictadura militar los repudios que circulan muchas veces en la información están concentradas en ese lado nocturno, en la faceta más represiva y autoritaria del Terrorismo de Estado, pero muchas veces se omite o se subestima el lado diurno, que tiene que ver con su faceta pública, su discurso hacia la ciudadanía, las forma de consumir consenso y hegemonía, rasgos que ha tenido el gobierno militar y en ese sentido es una de las cosas que se están avalando en el contexto actual y para no repetir el pasado es importante pensar en ese lado diurno de la dictadura y por eso vamos a canalizarlos en estos conversatorios. Estos son los tres primeros y tendremos otras propuestas a partir de mediados de año, con otros conversatorios que nos van a traer la continuidad del plan económico de Martínez de Hoz, así como la necesidad de conversar con las juventudes sobre por qué recordar y cómo el pasado condiciona nuestro presente y nuestro futuro, entre otras actividades que vamos a realizar. La inscripción es libre y gratuita y a medida que se acerque las fechas vamos a publicar los espacios donde vamos a realizar los conversatorios.

"Los pibes de Malvinas que jamás olvidaré"

El conversatorio "Puentes entre memoria y futuro" se desarrollará los jueves 7 y 14 de mayo y 4 de junio en Roldán, en lugares a definir.

Primer bloque: jueves 7 de mayo a las 18: “Por los pibes de Malvinas que jamás olvidaré” Pablo Garello (comunicador social y militante político).

Jueves 14 de mayo a las 15: “Conectar en tiempos de pantalla. Crianzas y consumos digitales en infancias y adolescencias”, Jesi Farías y Nadia Fink (Editorial Chirimbote).

Jueves 4 de junio a las 18: “El lado diurno de la dictadura”, Julia Rosemberg (historiadora y docente).

Actividad libre y gratuita.

Inscripción: https://forms.gle/Nw16WDsfyM3FTUjx7

Más información: IG @trazando.puentes.

341 356 9549

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