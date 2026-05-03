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Nicolás Varrone y una accidentada carrera de Fórmula 2 bajo la lluvia en Miami

El argentino Nicolás Varrone no tuvo una buena largada y cuando recuperaba se involucró en un accidente. Mal domingo de Fórmula 2 en Miami

3 de mayo 2026 · 11:37hs
Largada

Largada, con Nicolás Varrone yendo bien por afuera tras salirse de la primera curva. La lluvia complicó todo en la Fórmula 2 en Miami.

Nicolás Varrone cumplió su segunda carrera en Fórmula 2, conoció la exigencia de hacerlo bajo la lluvia de Miami y lo terminó pagando. No hizo una buena largada y después se vio involucrado en un accidente por el que lo sancionaron. Una pena, porque igual estuvo cerca de los puntos. Ganó el italiano Gabriele Mini.

Varrone fue igual muy competitivo, pero además de seguir de largo en la primera curva tras la largada, en el último tramo, cuando venía para buenos puntos, un rival se le puso adelante al final de la recta larga, debió esquivarlo y tocó a otro piloto que venía adelante. Lo terminaron sancionando, aunque fue muy discutible su responsabilidad.

La carrera de la Fórmula 2

Después de tres vueltas previas se dio la orden de largada, con penalización para Martinius Stenshorne por mal procedimiento. Varrone no pudo embocar la primera curva , retrocediendo cinco lugares. El líder Nikola Tsolov fue tocado, quedó parado y entró el safety car.

>>Leer más: El prólogo del sprint de Franco Colapinto lo dio Nicolás Varrone, con una gran actuación en la Fórmula 2

El cumplimiento del stop and go y la piña que se dio Oliver Goether, dejaron a Varrone octavo, antes del nuevo auto de seguridad, esta vez virtual, para retirar los restos del auto.

Después de varios giros donde el argentino se estabilizó y empezó a ser veloz, se pegó Alex Dunne y subió un lugar, mientras intentaba achicar con el que lo precedía, el mexicano León.

Entró el safety car y casi todos entraron a boxes, con una parada lenta para el argentino. Por eso fue superado por Van Hoepen, que venía detrás suyo antes de parar. Volvió 11°, pero los tres primeros no cambiaron gomas.

En la reanudación, Varrone intentó un sorpasso con Van Hoepen, pero tocó a Stenshorne y apenas pudo regresar, generando un nuevo safety car. Su carrera se arruinó, porque en realidad Van Hoepen lo tapó y no le quedó otra que encarar la curva muy jugado. Igual, lo sancionaron con 10 segundos.

El argentino debió parar en boxes para cambiar alerón delantero y siguió a toda máquina pero ya sin chances. Pudo llegar, pero 13°. Lo bueno fue de nuevo fue la referencia del equipo, ate el abandono del mexicano Rafael Villagómez.

Adelante pasó de todo y se esperaban además posibles novedades por sanciones.

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