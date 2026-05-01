Recomendaciones en Netflix para el fin de semana: una serie, una película y un documental

La cuarta temporada de "Envidiosa", serie protagonizada por Griselda Siciliani, ya está disponible y encabeza el ranking. Todos los estrenos del mes de mayo

La cuarta temporada de "Envidiosa" ya llegó a Netflix y lidera los rankings

El fin de semana largo y la llegada de los primeros fríos del año invitan a quedarse maratoneando en el sillón. Para facilitar la tarea, Netflix estrenó diferentes tipos de productos: series, documentales y películas nuevas que ya están disponibles en la plataforma y listas para ser disfrutadas.

En estos momentos, el ranking del Top 10 de producciones más elegidas en Argentina lo lidera el estreno de la cuarta temporada de "Envidiosa", serie protagonizada por Griselda Siciliani, Esteban Lamothe y gran elenco.

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En esta nueva edición, Victoria (personaje de Sicilani) se enfrenta a un nuevo desafío: su novio, Matías (Lamothe), descrubió que tiene un hijo de 9 años. Los capítulos siguen la nueva relación entre la mujer y el niño.

Por otro lado, y para los fanáticos de los documentales, Netflix sumó a su catálogo "Yiya Murano: Muerte a la hora del té". La producción investiga la vida de la "envenenadora de Monserrat", quien asesinó a tres amigas en los años 70 para ocultar estafas, convirtiéndose en un insólito ícono pop. Cuenta con el testimonio de Martín Murano, hijo de Yiya.

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Por último, una película elegida por los usuarios de Netflix es "Peaky Blinders: El hombre inmortal", sobre todo por los fans de la serie. El film es un drama criminal que actúa como epílogo de la saga, ambientada durante la Segunda Guerra Mundial. Tommy Shelby (Cillian Murphy) sale de su autoexilio para salvar a su familia y al país de una conspiración nazi que amenaza con destruir su legado.

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Todos los estrenos de mayo en Netflix

Como todos los meses, Netflix renueva su catálogo en mayo:

- “Mi querida señorita”. 1º de mayo

Tras descubrir que es intersexual, una mujer criada en una familia tradicional se embarca en un viaje de autodescubrimiento e identidad, y encuentra apoyo donde menos lo esperaba. Se trata de una película española dirigida por Fernando González Molina, que reinterpreta el clásico de 1972 de Jaime de Armiñán, nominado al Oscar. Está producida por los Javis (Javier Ambrossi y Javier Calvo), la dupla creativa detrás de algunas de las ficciones españolas más celebradas de los últimos tiempos, como “Paquita Salas”, “La mesías” y “Veneno”.

Embed - Mi Querida Señorita | Tráiler Oficial | Netflix España

- “Leyendas”. 7 de mayo.

En los 90, las drogas inundan Gran Bretaña y un grupo de funcionarios públicos se infiltra en las bandas responsables para desmantelarlas. Inspirada en una historia real inédita.

Embed - LEYENDAS Trailer SUBTITULADO / Legends Trailer [HD] Netflix - Tom Burke, Steve Coogan

- “El caso Hartung: el juego del escondite”. 7 de mayo

Tras la desaparición de una mujer, la policía de Copenhague busca a alguien que acosa a sus víctimas con una siniestra rima infantil. Basada en la novela “El caso Holst”, se trata de un drama criminal nórdico especial para los aficionados de este subgénero que creció enormemente en la última década.

Embed - EL CASO HARTUNG Temporada 2 Trailer SUBTITULADO / THE CHESTNUT MAN Temporada 2 [HD] Netflix

- “Tetracampeones: Brasil volvió a creer”. 7 de mayo

Este documental repasa el trayecto de Brasil en la Copa Mundial de 1994 a través de entrevistas y material inédito filmado por los mismos futbolistas.

- “Criaturas luminosas”. 8 de mayo

Mientras trabaja por las noches en un pequeño acuario, una viuda forja un vínculo con un pulpo inteligente y un joven sin rumbo. Basada en el bestseller homónimo de Shelby Van Pelt, está protagonizada por la ganadora del Oscar Sally Field, Lewis Pullman y Alfred Molina.

Embed - Criaturas luminosas | Tráiler oficial | Netflix

- “Némesis”. 14 de mayo

Un implacable policía de Los Ángeles se obsesiona con atrapar al ladrón responsable de una serie de robos audaces. Pero en esta lucha, solo uno podrá salir victorioso.

Embed - Némesis Trailer SUBTITULADO / Nemesis Trailer [HD] Netflix - *Del creador de Power

- “Berlín y la dama del armiño”. 15 de mayo

Se trata de la segunda temporada del spin-off de “La casa de papel”. La trama sigue a Berlín (Pedro Alonso) y su banda en un arriesgado robo de la famosa obra de Leonardo da Vinci en Sevilla, con Inma Cuesta incorporándose al elenco.

Embed - Berlín y la dama del armiño | Avance oficial | Netflix

- “Carísima”. 20 de mayo

Caro Pardíaco (entrañable personaje de Julián Kartún), ícono post-pop, empresaria de la noche y reina del stream, sufre una crisis existencial a pocos días de cumplir 30 años y tener que organizar la fiesta más zarpada de su historia. La aparición repentina de Leo (Alex Pelao), un psicópata con múltiples personalidades que la enamorará, pondrá en riesgo todo. Caro tendrá que salvar su fiesta, su vida y su identidad.

Embed - Caro Pardíaco quiere hacer otra serie | Hecho en Argentina

- “The Boroughs: jubilación rebelde”. 21 de mayo

En una comunidad de jubilados que parece perfecta, un grupo de héroes poco convencionales deben evitar que les roben lo único que no tienen: tiempo. Producida por los hermanos Duffer (creadores de “Stranger Things”), esta serie de ocho episodios está protagonizada por figuras como Geena Davis y Bill Pullman (“The Sinner”).

Embed - The Boroughs: Jubilación rebelde | Avance oficial | Netflix

- “James”. 21 de mayo

James Rodríguez, el icónico número 10 de Colombia, comparte detalles inéditos sobre su ascenso a la fama, controversias y sueños para el fútbol de su país en esta serie documental.

Embed - James Rodríguez: La docuserie | Teaser Anuncio oficial | Netflix

- “Temporada de celo”. 22 de mayo.

De los creadores de “Big Mouth” llega esta comedia animada para adultos. Ambientada en el mundo animal, propone una mirada atrevida sobre el amor, el sexo y las relaciones.

Embed - TEMPORADA DE CELO Trailer SUBTITULADO [HD] Netflix

- “Las damas primero”. 22 de mayo

La vida de un seductor (Sacha Baron Cohen) da un vuelco cuando despierta en un mundo paralelo dominado por mujeres. Con diferentes reglas de juego, debe enfrentar a su aguerrida contraparte femenina (Rosamund Pike) en una irreverente sátira sobre lo que pasa cuando los papeles se invierten. Inspirada en la película francesa “No soy un hombre fácil”, de 2018, cuenta con un elenco completado por Emily Mortimer, Fiona Shaw, Tom Davis y Kathryn Hunter.

Embed - Las damas primero | Tráiler oficial | Netflix

- “Nuestra tierra”. 24 de mayo

El aclamado documental de Lucrecia Martel llega a plataformas después de un exitoso paso por cines. La directora salteña dedicó catorce años a este proyecto, que parte del asesinato del líder indígena Javier Chocobar en 2009 para desandar una trama de poder colonial, racismo y violencia estructural enraizada en la disputa histórica por el territorio.

Embed - Nuestra Tierra | Trailer | Lucrecia Martel

- “Asesinato para principiantes”. Temporada 2. 27 de mayo.

Se trata de una popular saga de misterio juvenil escrita por la autora británica Holly Jackson. En esta segunda entrega, Pip espera el juicio de un caso que resolvió. Pero la desaparición de un amigo la impulsa a resolver otro misterio y asumir su identidad como detective.

- “Las cuatro estaciones”. Temporada 2. 28 de mayo.

Esta serie, una comedia dramática creada por Tina Fey, pasó bastante desapercibida en su estreno en 2025. Es una adaptación de la película homónima de 1981, escrita y dirigida por Alan Alda, que narra la historia de tres parejas amigas que comparten vacaciones una vez por estación. Está protagonizada por un elenco estelar, formado por la propia Fey, Will Forte, Steve Carrell y el nominado al Oscar Colman Domingo, entre otros.

- “Rafa”. 29 de mayo

En esta serie documental, Rafael Nadal, uno de los más grandes tenistas de la historia, reflexiona sobre su carrera, su legado y su última temporada en las canchas.