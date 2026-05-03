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Santa Fe en Movimiento: abre la inscripción al programa que fomenta la práctica de deportes

La propuesta convoca a infancias, jóvenes y personas mayores a participar de actividades formativas, recreativas y educativas. Desde este lunes, se pueden anotar en la web oficial de la provincia.

3 de mayo 2026 · 10:15hs
El año pasado

El año pasado, Santa Fe en Movimiento contó con la participación de 338.646 de distintas localidades.
Santa Fe en Movimiento: abre la inscripción al programa que fomenta la práctica de deportes

Desde este lunes y hasta el 22 de mayo, la provincia inscribe a una nueva edición del programa "Santa Fe en Movimiento", una iniciativa que promueve la participación de toda la población en actividades deportivas, educativas y recreativas. El proceso para anotarse es completamente online y se concreta ingresando a la web oficial. El año pasado, 339 mil niños y adultos participaron de la propuesta.

Santa Fe en Movimiento es una política pública del gobierno provincial que busca ampliar las oportunidades de acceso a la actividad física y al deporte, promoviendo la inclusión, la participación comunitaria y el desarrollo integral en todo el territorio.

El año pasado, el programa contó con la participación de 338.646 de distintas localidades del territorio santafesino.

Se prevé que durante este 2026 se desarrollen distintas instancias de participación, que incluyen encuentros escolares, propuestas interinstitucionales, jornadas deportivas, espacios para jóvenes y personas mayores, así como también instancias de formación para profesores de educación física y la entrega de material deportivo a instituciones que se inscriban.

Quienes participen podrán hacerlo en una amplia variedad de disciplinas, entre ellas atletismo convencional y adaptado, básquet 3x3 convencional y adaptado, futsal, fútbol mixto, handball, natación adaptada, voleibol, tenis de mesa convencional y adaptado, rugby, hockey 7, bádminton, freestyle, vóley playa y handball de playa.

Las distintas líneas de participación se organizan bajo las propuestas “Infancias Jugadas”, “Encuentros Deportivos”, “Jugadas Mayores” y “Escuelas y jardines en Movimiento”, que se desarrollarán en etapas locales, departamentales y provinciales. La instancia provincial, además, será clasificatoria para los Juegos Nacionales Evita.

Para infancias y adolescencias

“Escuelas y Jardines en movimiento”, es una iniciativa que busca propiciar el encuentro, la convivencia, la participación, la integración y la apropiación del espacio institucional por parte de los alumnos a través de diversos contenidos curriculares interdisciplinares y diversas actividades recreativas, deporte, arte y la cultura.

“Infancias Jugadas” está orientada a estudiantes de nivel primario y tiene como objetivo favorecer la participación en actividades recreativas orientadas a los juegos motores. Se caracteriza por ser una propuesta inclusiva, cuyo eje es la participación y la convivencia.

Por su parte, “Encuentros Deportivos” propone la participación de estudiantes de instituciones educativas en distintas disciplinas, en un ámbito que posibilitará el encuentro de éstos y sus docentes en una instancia cuya característica será escolar y comunitaria, en deportes que se practican en las clases de Educación Física y en otros ámbitos no escolares.

Finalmente, “Jugadas Mayores” está destinada a personas mayores de 60 años de toda la provincia, con el objetivo de facilitar el acceso a actividades recreativas y deportivas, promoviendo el bienestar y la participación activa.

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