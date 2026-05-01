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Neri Bandiera, el trotamundos rosarino que le hizo un golazo a Atlético Mineiro en la Copa Sudamericana

Cienciano derrotó al equipo de Belo Horizonte gracias a un gran tanto suyo de cabeza. Está cerca de llegar a los 100 goles en su carrera.

1 de mayo 2026 · 18:09hs
La alegría de Neri Bandiera luego de convertir el gol que le daría la victoria a Cienciano ante Atlético Mineiro.

La alegría de Neri Bandiera luego de convertir el gol que le daría la victoria a Cienciano ante Atlético Mineiro.

Neri Bandiera es un trotamundos del fútbol. A los 36 años, el rosarino atraviesa un gran momento en la liga de Perú y esta semana se destacó porque hizo el gol que le dio la victoria a su equipo ante Atlético Mineiro en la Copa Sudamericana.

Bandiera, que se formó en Agrupación Deportiva Infantil Unión Rosario (Adiur) y también estuvo en Tiro Federal y Renato Cesarini, lleva anotados casi 100 goles en primera división en algo más de 350 partidos. Actualmente juega en Cienciano, aquel equipo peruano que le ganó a River la final de la Copa Sudamericana en 2003.

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Neri Bandiera: "Otra noche mágica de Copa"

El rosarino llegó a Cienciano a principios de temporada, proveniente de Atlético Grau, también de la primera división de Perú. Y esta semana marcó el gol que le dio un gran triunfo al equipo de Cusco en la Copa Sudamericana, nada menos que ante Atlético Mineiro.

"Otra noche mágica de Copa. Seguimos paso a paso con humildad, trabajo y siempre con los pies sobre la tierra. Vamos por más que siempre", publicó Bandiera en sus redes sociales después del partido.

Su recorrido en la primera división comienza en Sarmiento de Resistencia, donde jugó entre 2011 y 2013. De allí pasó a Juventud Unida de Gualeguaychú, donde formó parte de una dupla goleadora junto a Fernando Zampedri.

El salto a la primera división en Aldosivi

Tras su paso por el equipo entrerriano, finalmente dio el salto a la primera categoría del fútbol argentino y fichó para Aldosivi y pocos días después de su debut en el equipo marplatense le hizo un gol a Newell's en el Coloso.

Su siguiente equipo fue Belgrano, donde jugó entre 2017 y 2018. En el equipo cordobés jugó muy poco y desde allí dio su primer paso internacional al fichas para Curicó Unidos de Chile. Tras sufrir una grave lesión y estar seis meses sin jugar, regresó a Juventud Unida.

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Luego pasó por Estudiantes de Caseros, Patronato y Barracas Central, cuando el equipo de Claudio Tapia ya estaba en la primera división. Y en 2023 decidió dar su segundo salto internacional al fichar para Atlético Grau, donde marcó 13 goles en 37 partidos y se ganó el cariño del equipo de la ciudad de Piura.

A principios de 2026 pegó el salto a Cienciano, un club destacado de la Liga 1 de Perú que este año afronta el campeonato local y la Copa Sudamericana. Y, en lo que va de la temporada, ya suma seis tantos: cinco a nivel local y el que le marcó al Mineiro por la Sudamericana.

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