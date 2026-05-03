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Planazo de domingo: celebran el Star Wars Day en el cine Lumiere

Habrá un desfile cosplay y un homenaje a la película Rogue One. Será a partir de las 16, con entrada gratuita

3 de mayo 2026 · 11:00hs
Este domingo

Este domingo, el cine Lumière festejará el Star Wars Day.

Este domingo, desde las 16, el Cine Lumière (Vélez Sársfield 1027) será escenario de una nueva edición del Star Wars Day, con una propuesta gratuita pensada para fanáticas y fanáticos de la saga de todas las edades.

De la mano de Base Rosario, la jornada incluirá un espacio para fotografiarse con algunos de los personajes, desfile cosplay y, a las 18, tendrá lugar un homenaje a la película Rogue One, a diez años de su estreno. Quienes deseen participar del desfile deberán inscribirse de manera presencial el mismo día, hasta las 16.30.

La celebración del Star Wars Day tiene su origen en un juego de palabras en inglés con la icónica frase 'May the Force be with you' ('Que la fuerza te acompañe'), que suena similar a 'May the 4th' (4 de mayo). La expresión fue utilizada por primera vez en 1979 en el diario británico London Evening News, en un mensaje dirigido a Margaret Thatcher tras asumir como primera ministra.

Con el paso del tiempo, la fecha fue adoptada por fanáticas y fanáticos de todo el mundo y desde 2011 se celebra de manera masiva con eventos temáticos, proyecciones y actividades especiales.

En Rosario, la cita vuelve a reunir a la comunidad local en torno a una de las sagas más influyentes del cine.

Más propuestas para mayo en el Lumiére

Durante el mes, también se llevará a cabo la primera edición del año de "Música en la pantalla grande" junto al Ensamble Municipal de Vientos. En cartelera, se presentará el mejor cine europeo contemporáneo: italiano, alemán y francés.

En tanto que, para los amantes del EuroTerror, el viernes 8 de mayo se proyectará Hijas de la osucuridad (Bélgica, 1971) con dirección de Harry Kümel; el 15 de mayo será el turno de Pánico en el Transiberiano (España, 1972) de Eugenio Martín, y el viernes 22 Terror en VHS, donde el público elegirá tres películas analógicas del género para ver en pantalla.

Los domingos de mayo continúan con historias de fútbol y mundiales en la pantalla grande como antesala a la Copa del Mundo 2026. El 10 se mayo se proyectará El Documental del 10 de Lucas Costa, una mirada original sobre la vida de Maradona contada a través de música, literatura, poesía y mucho más. Mientras que el 17 de mayo se podrá disfrutar de Héroes 1986, para volver a pasar por el corazón el arte de Diego Maradona. El ciclo culmina el 24 de mayo con La casaca de Dios, una película recientemente estrenada, dirigida por Fernán Mirás y protagonizada por Natalia Oreiro y Jorge Marrale.

En tanto, al cierre del mes se realizará la 31° edición del Festival de Cine Latinoamericano Rosario que tendrá lugar del 29 de mayo al 6 de junio, con Punto Audiovisual – Cine Lumière como organizador y sede principal, promovido por la Municipalidad de Rosario.

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