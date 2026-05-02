Tras los polémicos despidos, Lumilagro anuncio la contratación de 60 empleados y la apertura de 15 locales

Hace poco más de un mes, la empresa de termos quedó en medio de la controversia. Ahora tomarán personal y abrirán tiendas, incluida una en Rosario

Tras la polémica en redes sociales, Lumilagro anunció la contratación de 60 empleados y la apertura de 15 locales comerciales en el país . Una de las tiendas se ubicará en Rosario , según expresaron directivos de la compañía respecto de su plan de negocios.

Sobre los nuevos locales que inaugurará la firma, estarán distribuidos en distintos puntos del país. "Tenemos una red de representantes en toda Argentina y ya están ayudándonos a encontrar locales: nuestro plan es arrancar en Córdoba, Rosario y Mar del Plata. Después estamos buscando en Salta, Jujuy, Neuquén y Entre Ríos", expresó Nadler, dueño de Lumilagro, en el marco de una entrevista con Delta Fm. El empresario aclaró que la idea es que antes de fin de año los comercios están operativos.

Hace poco más de un mes, la histórica empresa de termos había quedado en el centro de la controversia luego de anunciar el despido de 100 trabajadores en el marco de un proceso de reconversión productiva que incluyó el traslado de parte de su fabricación a China y la reducción de su planta laboral.

"Prefieren que los volvamos a contratar (a los 100 empleados despedidos) y vuelvas a tener que gastar 100.000 pesos de más para conseguir un termo de calidad. Nos reconvertimos para volver a crecer igual que en los 70's cuando dejamos de soplar botellas y nos automatizamos", expresó Lumilagro en un posteo de X que fue borrado a las pocas horas.

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El mensaje publicado en la red social despertó críticas por su tono frente a los cuestionamientos de usuarios que vinculaban la nueva estrategia comercial con la pérdida de puestos de trabajo. En esa respuesta, la firma planteaba el dilema entre precios más bajos y sostenimiento del empleo local, lo que derivó en un intenso debate público.

En particular, la decisión de contratar 60 empleados se da en un marco de "récord de ventas" del nuevo termo Pampa, modelo que es fabricado e importado desde China, donde se produce la mayor cantidad de productos de Lumilagro. "El Pampa se fabrica en China y la serigrafía se hace en Argentina", expresó Martín Nadler, dueño de Lumilagro, en diálogo con Delta FM.

Lumilagro contrata nuevos empleados e inaugura 15 locales

"Plan de contratación de 60 empleados", comienza el comunicado de Lumilagro, publicado este primero de mayo, Día del Trabajador, en X. "Gracias al récord de ventas que tuvimos en los últimos meses a partir del nuevo Termo Pampa, que se consolidó como el mejor del mercado y el único diseñado especialmente para tomar mate, hoy anunciamos el plan de contratación de 60 nuevos empleados", siguió la empresa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LumilagroArg/status/2050213655292325934&partner=&hide_thread=false Hoy lanzamos un plan de contratación de 60 nuevos empleados. Feliz día. pic.twitter.com/NDFTYDIUO7 — Lumilagro Oficial (@LumilagroArg) May 1, 2026

“Con el nuevo modelo tenemos un mejor termo, a mejor precio, que generó un récord de ventas y eso nos permitió generar más trabajo”, continuaron.