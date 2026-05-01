La Capital | Ovación | Central

El técnico rosarino y ex-Central que el domingo puede dar la vuelta olímpica con un grande de Sudamérica

Este fin de semana su equipo podría consagrarse campeón. El único que puede evitarlo es otro técnico con pasado canalla

1 de mayo 2026 · 14:42hs
Pablo Vitamina Sánchez se formó y fue campeón con Central como futbolista

Pablo "Vitamina" Sánchez se formó y fue campeón con Central como futbolista, y también lo dirigió como entrenador. Ahora puede salir campeón con Olimpia.

a mayoría de los torneos de las ligas sudamericanas están entrando en etapa de definición. En Paraguay, por ejemplo, puede haber un campeón este mismo fin de semana y el equipo que puede dar la vuelta olímpica es conducido por un director técnico rosarino que se formó, jugó y dirigió a Central.

El hecho de que a mitad de año se juegue el Mundial 2026 hizo que muchas ligas sudamericanas adelantaran el inicio de sus campeonatos (Brasil es una excepción, ya que allí el torneo es anual). Es la razón por la que todos ellos comenzarán a definirse en las próximas semanas.

En Paraguay, el torneo Apertura ya consumió 18 de 22 fechas, con lo cual sólo restan jugarse cuatro. Y allí, Olimpia le lleva una clara ventaja (ocho puntos) a Cerro Porteño, su eterno rival.

Un clásico que se definió en los escritorios

De hecho, ambos equipos se enfrentaron el domingo pasado, aunque apenas jugaron algo más de 30 minutos. El partido se suspendió por incidentes entre distintas facciones de la barrabrava de Cerro Porteño y de estas con la policía paraguaya. La decisión de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) fue drástica: dio por terminado el partido con un 3-0 a favor de Olimpia.

Esta resolución amplió la ventaja del equipo conducido por el rosarino Pablo Vitamina Sánchez, que ya le llevaba cinco puntos al que dirige el también ex-Central Ariel Holan. Ahora la distancia entre ambos es de ocho puntos, sobre 12 en juego.

Leer más: La racha negativa de Central con Hernán Mastrángelo como árbitro y su insólito registro en Arroyito

Olimpia y Cerro Porteño jugarán a la misma hora

Este domingo, ambos equipos jugarán a la misma hora para que nadie cuente con la ventaja de conocer el resultado del otro. Olimpia será local ante Sportivo Ameliano (marcha tercero, a 13 puntos del líder) y Cerro Porteño visitará a Deportivo Recoleta (está de mitad de tabla para abajo). Los partidos se jugarán a las 9.30 de la mañana.

Si el equipo de Vitamina Sánchez gana y el de Holan empata o pierde, Olimpia será campeón. Cualquier otra combinación de resultados dejará de todos modos al decano del fútbol paraguayo y tres veces campeón de la Copa Libertadores a un paso del título.

Si su equipo se consagra campeón, no será la primera vuelta olímpica de Vitamina Sánchez como entrenador. En 2013 salió campeón con Universidad de Concepción del torneo de ascenso de Chile y subió a primera división. En 2024 consiguió el título de la Liga Pro de Ecuador con Liga Deportiva Universitaria de Quito. Y al año siguiente conquistó la Supercopa de Ecuador con el mismo equipo.

Vitamina Sánchez, campeón con Central

Como futbolista, Vitamina fue campeón de la Copa Conmebol con Rosario Central en 1995, en aquella recordada final ante Atlético Mineiro en la que revirtió el 0-4 en contra que se trajo de Belo Horizonte con el mismo resultado a favor en Arroyito y luego ganó por penales.

Olimpia también está jugando la Copa Sudamericana, en la que viene de ser goleado 3 a 0 por Vasco da Gama en Río de Janeiro. El equipo de Vitamina consiguió hasta ahora un triunfo, un empate y una derrota, e iguala el liderazgo de su grupo con Vasco da Gama y Audax Italiano, todos con cuatro puntos. Esta fue la derrota más dura del rosarino desde que llegó a Paraguay, en diciembre de 2025.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SomosVsSports/status/2049968667127959868&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
Franco Ibarra tuvo un gran 2025 en Central y en esta temporada otra vez está jugando en un gran nivel.

Un volante de Central fue elegido como el mejor jugador del mes en el fútbol argentino

Ariel Holan dijo que Cerro Porteño respetó las medidas mínimas exigidas para la competencia.

El equipo de Ariel Holan, protagonista de un escándalo en la Libertadores

Hernán Mastrángelo dirigió por última vez a Central en marzo de 2025.

La racha negativa de Central con Mastrángelo como árbitro y su insólito registro

Jaminton Campaz junto a su hermano mayor, Mike (exjugador profesional y ahora DT), y su hermana Bianca.

El camino de sacrificio de Jaminton Campaz para cumplir su sueño y el apoyo de una madre arquera

Ver comentarios

Las más leídas

En Central habría un solo jugador titular con chances de jugar el domingo ante Tigre

En Central habría un solo jugador titular con chances de jugar el domingo ante Tigre

Un choque impresionante sobre avenida Pellegrini terminó con un auto dado vuelta

Un choque impresionante sobre avenida Pellegrini terminó con un auto dado vuelta

Chocó, murió en el accidente y le compactaron la moto en el corralón policial

Chocó, murió en el accidente y le compactaron la moto en el corralón policial

Se lanza una nueva corriente del peronismo con perfil moderado y federal

Se lanza una nueva corriente del peronismo con perfil moderado y federal

Lo último

Extraño caso en Santa Fe: investigan un ataque con una sustancia tóxica

Extraño caso en Santa Fe: investigan un ataque con una sustancia tóxica

Franco Colapinto y la vuelta al trabajo: primera práctica de la Fórmula 1 en Miami

Franco Colapinto y la vuelta al trabajo: primera práctica de la Fórmula 1 en Miami

Manuel Adorni volvió a defender su inocencia y denunció espionaje ilegal

Manuel Adorni volvió a defender su inocencia y denunció espionaje ilegal

Extraño caso en Santa Fe: investigan un ataque con una sustancia tóxica

La víctima denunció que un desconocido le entregó tubos con un elemento pegajoso, tras lo cual se descompuso. Intentan determinar qué ocurrió

Extraño caso en Santa Fe: investigan un ataque con una sustancia tóxica
Santa Fe: en apenas 4 meses llovió más de lo que suele llover durante un año
La Región

Santa Fe: en apenas 4 meses llovió más de lo que suele llover durante un año

Un choque impresionante sobre avenida Pellegrini terminó con un auto dado vuelta
La Ciudad

Un choque impresionante sobre avenida Pellegrini terminó con un auto dado vuelta

La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco
Policiales

La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco

Manuel Adorni volvió a defender su inocencia y denunció espionaje ilegal
Política

Manuel Adorni volvió a defender su inocencia y denunció espionaje ilegal

Diego Peretti fue operado: le colocaron un stent y canceló sus funciones de teatro
Zoom

Diego Peretti fue operado: le colocaron un stent y canceló sus funciones de teatro

Dejanos tu comentario
Las más leídas
En Central habría un solo jugador titular con chances de jugar el domingo ante Tigre

En Central habría un solo jugador titular con chances de jugar el domingo ante Tigre

Un choque impresionante sobre avenida Pellegrini terminó con un auto dado vuelta

Un choque impresionante sobre avenida Pellegrini terminó con un auto dado vuelta

Chocó, murió en el accidente y le compactaron la moto en el corralón policial

Chocó, murió en el accidente y le compactaron la moto en el corralón policial

Se lanza una nueva corriente del peronismo con perfil moderado y federal

Se lanza una nueva corriente del peronismo con perfil moderado y federal

El próximo rival de Newells volvió a ganar y extendió su racha invicta

El próximo rival de Newell's volvió a ganar y extendió su racha invicta

Ovación
Un club  que juega la Libertadores pagará las multas de tránsito que les hicieron a sus hinchas
Ovación

Un club  que juega la Libertadores pagará las multas de tránsito que les hicieron a sus hinchas

Un club  que juega la Libertadores pagará las multas de tránsito que les hicieron a sus hinchas

Un club  que juega la Libertadores pagará las multas de tránsito que les hicieron a sus hinchas

El DT rosarino y ex-Central que puede dar una vuelta olímpica con un grande de Sudamérica

El DT rosarino y ex-Central que puede dar una vuelta olímpica con un grande de Sudamérica

Este finde corre Franco Colapinto: días, horarios y transmisión del GP de Miami

Este finde corre Franco Colapinto: días, horarios y transmisión del GP de Miami

Policiales
La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco
Policiales

La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco

Amenazas y persecución: detuvieron a un taxista como cómplice de dos extorsionadores

Amenazas y persecución: detuvieron a un taxista como cómplice de dos extorsionadores

Final para una banda de ciberdelincuentes que duplicaban identidades

Final para una banda de ciberdelincuentes que duplicaban identidades

Chocó, murió en el accidente y le compactaron la moto en el corralón policial

Chocó, murió en el accidente y le compactaron la moto en el corralón policial

La Ciudad
Cómo funcionan los servicios en Rosario este viernes Día del Trabajador
La Ciudad

Cómo funcionan los servicios en Rosario este viernes Día del Trabajador

Un choque impresionante sobre avenida Pellegrini terminó con un auto dado vuelta

Un choque impresionante sobre avenida Pellegrini terminó con un auto dado vuelta

Jorgelina Cardoso: Si Ángel decide ser DT ahí estaré para acompañarlo

Jorgelina Cardoso: "Si Ángel decide ser DT ahí estaré para acompañarlo"

Una cuadra de calle Buenos Aires estará cortada más de un mes por obras de la EPE

Una cuadra de calle Buenos Aires estará cortada más de un mes por obras de la EPE

Del Colo Ramírez al Colo Ramírez: el logro a defender por Newells en el final del Apertura
Ovación

Del Colo Ramírez al Colo Ramírez: el logro a defender por Newell's en el final del Apertura

La UNR, escenario de debates sobre pobreza, violencia y Derecho Penal
Politica

La UNR, escenario de debates sobre pobreza, violencia y Derecho Penal

La CGT Rosario duda del camino judicial por la reforma laboral
Economía

La CGT Rosario duda del camino judicial por la reforma laboral

Final para una banda de ciberdelincuentes que duplicaban identidades
Policiales

Final para una banda de ciberdelincuentes que duplicaban identidades

Videollamadas extorsivas desde Piñero: imputan a un preso y a su madre
Policiales

Videollamadas extorsivas desde Piñero: imputan a un preso y a su madre

Proponen crear por ley salas de periodistas permanentes en los poderes del Estado
Política

Proponen crear por ley salas de periodistas permanentes en los poderes del Estado

La Fifa cambia las reglas del Mundial sobre acumulación de amarillas
Ovación

La Fifa cambia las reglas del Mundial sobre acumulación de amarillas

Pese al conflicto en Medio Oriente, la Fifa confirmó que Irán jugará el Mundial 2026
Ovación

Pese al conflicto en Medio Oriente, la Fifa confirmó que Irán jugará el Mundial 2026

La elite empresaria se encierra en el Llao Llao y espera a Milei
Política

La elite empresaria se encierra en el Llao Llao y espera a Milei

Los ganadores del modelo económico apenas explican el 9,2 % del empleo privado
Economía

Los "ganadores" del modelo económico apenas explican el 9,2 % del empleo privado

El Partido Justicialista convocó a su congreso nacional para el 19 de mayo
Política

El Partido Justicialista convocó a su congreso nacional para el 19 de mayo

Fabbiani en Macedonia: el equipo va rumbo al título y el DT espera tomar el mando

Por Luis Castro
Ovación

Fabbiani en Macedonia: el equipo va rumbo al título y el DT espera tomar el mando

Caso Báez Sosa: los rugbiers condenados sufrieron otro revés de la Corte Suprema
Información General

Caso Báez Sosa: los rugbiers condenados sufrieron otro revés de la Corte Suprema

Verónica Ojeda estalló en llanto y dijo que los médicos de Maradona son asesinos
Información General

Verónica Ojeda estalló en llanto y dijo que los médicos de Maradona son "asesinos"

Encontraron una momia egipcia enterrada con un pasaje de la Ilíada
Información General

Encontraron una momia egipcia enterrada con un pasaje de la "Ilíada"

Crece en Rosario la polémica moda de las carillas superblancas en los dientes

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Crece en Rosario la polémica moda de las carillas superblancas en los dientes