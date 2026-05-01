El técnico rosarino y ex-Central que el domingo puede dar la vuelta olímpica con un grande de Sudamérica

Este fin de semana su equipo podría consagrarse campeón. El único que puede evitarlo es otro técnico con pasado canalla

Pablo "Vitamina" Sánchez se formó y fue campeón con Central como futbolista, y también lo dirigió como entrenador. Ahora puede salir campeón con Olimpia.

a mayoría de los torneos de las ligas sudamericanas están entrando en etapa de definición. En Paraguay, por ejemplo, puede haber un campeón este mismo fin de semana y el equipo que puede dar la vuelta olímpica es conducido por un director técnico rosarino que se formó, jugó y dirigió a Central .

El hecho de que a mitad de año se juegue el Mundial 2026 hizo que muchas ligas sudamericanas adelantaran el inicio de sus campeonatos (Brasil es una excepción, ya que allí el torneo es anual). Es la razón por la que todos ellos comenzarán a definirse en las próximas semanas.

En Paraguay, el torneo Apertura ya consumió 18 de 22 fechas, con lo cual sólo restan jugarse cuatro. Y allí, Olimpia le lleva una clara ventaja (ocho puntos) a Cerro Porteño, su eterno rival.

De hecho, ambos equipos se enfrentaron el domingo pasado, aunque apenas jugaron algo más de 30 minutos. El partido se suspendió por incidentes entre distintas facciones de la barrabrava de Cerro Porteño y de estas con la policía paraguaya. La decisión de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) fue drástica: dio por terminado el partido con un 3-0 a favor de Olimpia.

Esta resolución amplió la ventaja del equipo conducido por el rosarino Pablo Vitamina Sánchez, que ya le llevaba cinco puntos al que dirige el también ex-Central Ariel Holan. Ahora la distancia entre ambos es de ocho puntos, sobre 12 en juego.

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Olimpia y Cerro Porteño jugarán a la misma hora

Este domingo, ambos equipos jugarán a la misma hora para que nadie cuente con la ventaja de conocer el resultado del otro. Olimpia será local ante Sportivo Ameliano (marcha tercero, a 13 puntos del líder) y Cerro Porteño visitará a Deportivo Recoleta (está de mitad de tabla para abajo). Los partidos se jugarán a las 9.30 de la mañana.

Si el equipo de Vitamina Sánchez gana y el de Holan empata o pierde, Olimpia será campeón. Cualquier otra combinación de resultados dejará de todos modos al decano del fútbol paraguayo y tres veces campeón de la Copa Libertadores a un paso del título.

Si su equipo se consagra campeón, no será la primera vuelta olímpica de Vitamina Sánchez como entrenador. En 2013 salió campeón con Universidad de Concepción del torneo de ascenso de Chile y subió a primera división. En 2024 consiguió el título de la Liga Pro de Ecuador con Liga Deportiva Universitaria de Quito. Y al año siguiente conquistó la Supercopa de Ecuador con el mismo equipo.

Vitamina Sánchez, campeón con Central

Como futbolista, Vitamina fue campeón de la Copa Conmebol con Rosario Central en 1995, en aquella recordada final ante Atlético Mineiro en la que revirtió el 0-4 en contra que se trajo de Belo Horizonte con el mismo resultado a favor en Arroyito y luego ganó por penales.

Olimpia también está jugando la Copa Sudamericana, en la que viene de ser goleado 3 a 0 por Vasco da Gama en Río de Janeiro. El equipo de Vitamina consiguió hasta ahora un triunfo, un empate y una derrota, e iguala el liderazgo de su grupo con Vasco da Gama y Audax Italiano, todos con cuatro puntos. Esta fue la derrota más dura del rosarino desde que llegó a Paraguay, en diciembre de 2025.