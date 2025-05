Newell's: "Terminar de titular me da un espaldarazo para lo que viene", dijo Juanchón El centrodelantero de Newell's volvió a jugar de arranque en el triunfo ante Defensa y Justicia y se ilusiona con un mejor segundo semestre en lo personal Por Hernán Cabrera 30 de mayo 2025 · 06:15hs

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital “Estoy contento porque la última victoria sirvió para pasar de ronda en una Copa muy difícil para nosotros”, señaló Juanchón.

“Estoy muy feliz en Newell’s, es mi casa y tengo ganas de seguir, pelear por un lugar y tratar de dar lo mejor como hice siempre. Terminar jugando de titular me da un espaldarazo para lo que viene”. Feliz por el último triunfo sobre Defensa y Justicia que le dio el boleto a octavos de final por Copa Argentina y por haber terminado entre los once titulares, Juanchón García se fue de vacaciones con evidentes ganas de continuar en el parque Independencia y con sed de revancha tras un primer semestre donde las cosas no salieron como él quería.

”Fue un gran cierre de temporada. Nos habíamos quedado ahí con la espina de no haber podido clasificar en el torneo Apertura y este triunfo es muy importante porque nos deja bien parados para lo que se viene. Terminamos felices”, confió el delantero rojinegro, ya de vacaciones y con la mira puesta en todo lo que se viene.

Sobre la victoria ante Defensa y Justicia, para García fue muy valioso el pase de instancia en la Copa Argentina, sobre todo pensando en el potencial del rival: “Tuvimos muchas transiciones pero nos faltaron buenas definiciones. La ventaja es que esta vez fuimos más efectivos que en otras ocasiones. Defensa manejó mucho la pelota, juega muy bien, pero pudimos hacernos más fuertes que ellos”.

La aclaración de Juanchón El atacante leproso aprovechó para aclarar el entredicho con el árbitro Pablo Dóvalo en el complemento que derivó en la amonestación y en un momento de tensión con el juez. “Fue una jugada puntual. Nada más. Pensé que había sido foul a Ever (Banega), la dejó seguir, llegué tarde y me sacó amarilla porque le protesté. Pero quedó todo ahí, no pasó nada más que eso”, se encargó de remarcar Juanchón.

En su retorno a la titularidad, en ese partido a Juanchón le tocó compartir la ofensiva rojinegra con Cocoliso González. “La verdad es que me sentí muy bien, con muchas ganas. Estoy contento porque el equipo ganó y porque sirvió para pasar de ronda en una Copa siempre difícil para nosotros. Ese era uno de los objetivos principales para nosotros y lo pudimos cumplir”, expresó satisfecho el centrodelantero. En ese escenario de análisis, más allá de los rumores de una posible salida, el 9 leproso se sigue enfocando en el futuro y en continuar vistiendo los colores de Newell’s. “Terminar de titular me da un espaldarazo para lo que viene. Tengo en claro que hay que seguir trabajando, continuar mejorando, y tratar de estar siempre a disposición para ganarme un lugar. Ahora estamos descansando y pensando en lo que viene, que será un semestre fundamental para nuestro plantel”. Newell's en el mercado La necesidad por parte de la dirigencia rojinegra de acercarse lo máximo posible a la definición por los refuerzos para el próximo campeonato tuvo su primer revés en las negociaciones. Más allá que algunos rumores indicaban que estaba todo dado para el desembarco del mediapunta Cristian Zavala a la Lepra, por el momento las charlas quedaron frenadas. A pesar de que Zavala no sumó muchos encuentros, el cuerpo dirigencial colocolino no está convencido del monto que acercó Newell’s para quedarse con el futbolista. Justamente este miércoles, la directiva del vecino país evaluó en una reunión no solamente la situación del delantero, sino también el futuro del técnico Jorge Almirón. Según el equipo chileno, la entidad leprosa ofreció 200 mil dólares por el jugador trasandino, ya que es la última ventana que tiene el Cacique para recibir algo de dinero por el atacante porque en seis meses podría negociar como agente libre con cualquier equipo. De ahí a que la dirigencia de Colo Colo se puso firme a la hora de tomar una decisión sobre el futuro del mediapunta. A esta situación se le suma que Zavala tiene una cláusula de salida de 2,2 millones dólares. En lo que va de año, el delantero ha jugado apenas nueve partidos, siendo cinco por la Liga de primera división, dos por la Copa Libertadores y dos por la Copa Chile. Tiene un total de 365 minutos en cancha sin convertir.