Newell's sufrió en la Boca y se encendió la alerta para la Copa Sudamericana

El equipo de Heinze jugó un pésimo partido. Tuvo errores groseros y capituló casi un tiempo antes del final. El 2 a 1 no reflejó la superioridad del local. Obligado a mejorar para visitar a Corinthians en una semana.

Tras la derrota, los jugadores de Newell's parecen no encontrarle explicación al bajo rendimiento en la Bombonera.

Newell’s se llenó de dudas. No dio la talla. Boca lo superó y le ganó con comodidad más allá del 2 a 1 final. Una versión muy floja, inédita del equipo de Gabriel Heinze. Primero Lucas Hoyos tuvo una falla garrafal y terminó metiendo contra su propio arco el centro de Valentín Barco. Fue el principio del fin. Newell’s entró en una picada indefinida. No tuvo respuestas. Ni de juego, ni anímicas. Incluso el equipo se desplomó más todavía en el inicio del complemento. Es que el segundo grito de Medina lo enterró en la impotencia absoluta. Ni el descuento del final de Jorge Recalde sirvió para maquillar una puesta en escena preocupante. La prueba que era Boca para pensar en Corinthians salió pésima. Ahora se vienen los octavos de Copa Sudamericana el próximo martes 1 de agosto (antes Talleres el viernes por la liga) y allí no se podrá fallar en San Pablo. Una fuerte señal de alerta en la Bombonera. Mucho para pensar de parte de Heinze y sus muchachos.