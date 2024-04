Newell's: si Ever Banega se retrasa, la consolidación de Esteban Fernández es clave

Para el inicio de la Liga, no hay muchas opciones en Newell's para el puesto de volante mixto. La opción es Banega en el doble cinco y Fernández de enganche.

Esteban Fernández festeja su doblete a Midland por Copa Argentina, mientras se acerca Ever Banega. Los dos podrían compartir el once inicial en Newell's.

Sin incorporaciones, al menos hasta que se abra el libro de pases en junio , Mauricio Larriera deberá resolver cómo armar la mitad de la cancha de Newell’s, con lo que tiene, para el inicio de la Liga Profesional. Y justamente, no abundan los mediocampistas, en especial para el puesto de volante mixto que solía utilizar hasta que Franco Díaz fue marginado del plantel.

Con los futbolistas con los que cuenta, una opción que aparece viable es Ever Banega en el doble cinco y Esteban Fernández de enganche. No será extraño que esta sea la alternativa para el inicio del próximo torneo. No ideal, pero resolución al fin, al menos hasta que le consigan un refuerzo para el mediocampo.