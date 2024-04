Mercado de pases: Newell's busca uno abajo, dos en el medio y uno arriba

La irregularidad expuesta en la Copa de la Liga redujo apreciablemente el margen de maniobra. La dolorosa derrota en el clásico y no haber podido pasar de instancia y clasificar a cuartos de ese certamen, tensionaron todas las posibles movidas en el tablero de acción, y achicaron gran parte del crédito disponible.

Con esas deudas indisimulables en la mochila, en la institución rojinegra aumentaron las necesidades de ir por algo más tras una primera mitad de temporada que no estuvo a la altura de lo pretendido y de lo pactado en el arranque del ciclo.

Cuando hubo que buscar alternativas o variantes de ocasión, para tratar de disimular ausencias importantes por lesiones o por sanciones disciplinarias por tarjetas, dentro de las filas propias no surgieron respuestas confiables, sustentables en el tiempo, y cada intento solo terminó sirviendo para exponer esa carencia.

Esa falta de recursos fue evidenciado y expresado por Larriera en varias conferencias de prensa (dijo que “el plantel estaba mal armado”), esas declaraciones generaron mucho ruido interno, ya que dentro de la comisión directiva hay varios integrantes que entendían que este grupo tiene nombres para poder afrontar la Copa de la Liga con ambiciones de protagonismo.

Quizás por este encuadre de la situación, hasta ahora los primeros acercamientos informales, sondeos y apellidos que están sonando alrededor del Parque son jugadores que tratan de incluirse en esa idea, de no tanto cartel, de no tanto brillo, de no tanto impacto mediático, pero que creen que pueden ser de gran utilidad para otorgar opciones dentro del plantel que lo necesita.

Por ese carril transitan las negociaciones que está tratando de comenzar a entablar Newell’s en un mercado de pases muy atípico, que se abrirá en junio cuando la Liga arranca el fin de semana del 12 de mayo, donde el conjunto rojinegro tendrá que recibir a Platense en el Coloso.

Por esta situación, tan inexplicable, tan incomprensible y tan repetitiva en el fútbol argentino, los planteles deberán arrancar las tres primeras fechas con los mismos nombres que utilizaron en el torneo anterior, sin incorporaciones. Un auténtico sinsentido. Uno más bajo de esta gestión nacional.

De esta manera, sin refuerzos, Newell’s tendrá que albergar al marrón, luego visitar a Vélez en el Fortín de Liniers (2ª fecha), y también medirse con Defensa y Justicia (3ª), en Rosario.

Además, estará afectado por lo mismo en el choque que debe disputar ante Deportivo Riestra, posiblemente en el estadio Unico de San Nicolás, por los 16avos de la Copa Argentina. Si bien todavía no hay confirmaciones oficiales, ese duelo se jugaría antes de la 2ª jornada de la Liga.

El libro de pases estará abierto hasta fin de agosto, así que la entidad leprosa tiene tiempo en ese lapso para ir y tratar de concretar los arribos que requirió Larriera y que consensuó con la cúpula del club. Todo con la segunda parte de temporada ya en desarrollo.

De acuerdo a lo trascendido, esos cortocircuitos que generó el DT con sus claras exposiciones públicas fueron saldados en la reunión que hubo entre Larriera, el presidente rojinegro Ignacio Astore y el director deportivo Ariel Michaloutsos, durante esta primera semana de entrenamientos en el predio de Bella Vista.

En la mira

Tratando de seguir esa línea, Newell’s se está moviendo despacio para no hacer tanto ruido y por las características tan poco habituales del mercado de transferencias. Desde esa plataforma de intenciones, se supo que está detrás de un zaguero central, dos volantes (uno de corte y recuperación, y otro de más dinámica y juego) y de un extremo.

En el fondo, donde asoma una posible venta de Ian Glavinovich en este libro, ya que es el único futbolista rojinegro que no perdió cotización luego del desarrollo de la Copa de la Liga, se está buscando una ayuda para afrontar esa probable ida.

Hasta el momento, el nombre que salió a la luz fue el de Carlos Izquierdoz, el experimentado marcador central de 35 años, que está actuando en el Sporting de Gijón, de la segunda división de España. Es capitán de ese equipo y tiene vínculo contractual hasta el cierre de este 2024.

Es uno de los apellidos que la Lepra tiene en carpeta y además, desde el fútbol argentino, Lanús también estaría pretendiendo sus servicios.

En el medio es donde radican las principales falencias y por eso se buscan dos volantes con características distintas. Se va por un cinco clásico, de quite, para que sea alternativa de Rodrigo Fernández; y otro mixto, más de juego, que pueda ubicarse por derecha, para no tener que caer en el uso de un jugador que no cumple esa función habitualmente, como sucedió con Armando Méndez en Florencio Varela.

Ese puesto quedó sin resguardo cuando la dirigencia decidió que no juegue más Franco Díaz, tras la polémica que protagonizó por redes sociales. En la directiva de Newell’s no quieren que siga en el club y esa ida podría concretarse en pocos días, cuando comience el mercado de invierno.

En estas jornadas, Díaz entrena con el resto del plantel en el complejo Jorge Griffa pero su situación no cambió, más allá de las necesidades que exhibe el armado del plantel. Todo indica, que Newell’s retomará conversaciones con Vélez para encontrar una solución a esta problemática.

Para tratar de abordar estas carencias, uno de lo que Newell’s habría puesto en la mira es Ayrton Portillo, jugador de Atlético Rafaela, que puede desempeñarse como mediocampista por derecha o como marcador de punta por esa banda.

A principios de año lo buscó Platense pero no pudo abrochar la operación y es un apellido más en la lista rojinegra.

Otro nombre que está merodeando el Parque, es Adrián Fernández, volante ofensivo de 23 años que juega en San Telmo, de muy buena campaña en la zona B de la Primera Nacional. Este jugador, que en 11 cotejos señaló tres goles y dio dos asistencias, tiene contrato hasta 2025 y, si bien desde Buenos Aires niegan negociaciones, sería una de las alternativas que está manejando Newell’s dentro de una larga nómina.

En la posición de extremo, Newell’s tiene que buscar una variante ya que las producciones de Brian Aguirre y Panchito Fernández en la Copa de la Liga no fueron convincentes y llevaron a Larriera a exponer la necesidad de traer algún refuerzo en un puesto donde hay mucha riqueza de nombres, pero ninguno está atravesando buen momento.

Eso se verifica también en los niveles de Ignacio Schor, Misael Jaime y tambien en Giovani Chiaverano (fue el que menos desentonó), aunque estos dos últimos son juveniles con potencial.

Y en lo poco que pudieron aportar Guillermo May y Guillermo Balzi cuando fueron requeridos en esa función no natural.

Así, el Newell’s de Larriera está tratando de encontrar las mejores opciones para poder ampliar su abanico de alternativas para encarar lo que resta de la temporada. Busca nombres que se encolumnen detrás de esta nueva idea de armado y que apuntalen su cruzada.