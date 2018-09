La falta de puntería y la buena tarea del arquero Rigamonti privaron a Newell's de una victoria en Córdoba ante Belgrano. Una victoria por la que hizo méritos durante el primer tiempo cuando fue mucho más que el rival, no sólo en la generación de juego sino también en la profundidad, más allá de que le faltó la puntada final. Pero esta vez el equipo dirigido por De Felippe tuvo orden y estuvo más seguro en defensa, contención en el medio en esta etapa y fue ambicioso y tuvo profundidad en ofensiva. Por eso el 0-0 final fue un castigo para la lepra y le quedó corto al partido, en el que el rojinegro no pudo aprovechar su momento para plasmar en el resultado lo que mostró en la cancha.

El punto -más allá de que fue a buscar una victoria- no es malo, porque le permite mantener la diferencia con Belgrano, pero sigue quedando en deuda con el triunfo que no consigue en las cinco fechas que van de la Superliga y ni hablar en calidad de visitante, donde hace desde noviembre del año pasado que no puede festejar. La última vez fue ante River en el Monumental.

Tras un comienzo de estudio, Newell's empezó a mostrarse más incisivo y ambicioso que Belgrano, aunque sin grandes luces.

De hecho, salvo ese tremendo derechazo de Brunetta, que reventó el palo izquierdo de Aguerre, el local casi ni inquietó en la primera etapa.

En tanto la Lepra, que se imponía en el duelo del medio, mostró un juego más asociado y tuvo un par de aproximaciones al arco defendido por Rigamonti.

Y también tuvo la chance más clara para abrir el marcador en los pies de Leal, que tras una buena combinación colectiva en ofensiva, sacó un tremendo derechazo desde el borde derecho del área, que tapó muy bien el arquero pirata.

Belgrano contestó con un cabezazo de Lértora que se fue por muy poco, a la salida de un tiro libre.

Pero Newell's era más profundo y así lo evidenció cuando Figueroa, en tres cuartos de cancha, le metió un pase entre líneas para Leal, que la bajó en el área y antes que picara sacó el derechazo que tapó el arquero en gran reacción y con gran sentido del anticipo.

Otra clara de la Lepra, que le sigue perdonando la vida a Belgrano. Esta vez lo tuvo Fértoli, tras un buen centro de Leal, pero el Rayo cabeceó sólo entre dos defensores y en el borde del área chica, pero el balón se fue lejos.

Otra llegada, otra chance clara de gol para Newell's. Piris trepó por derecha y envío el centro para Fértoli, que llegaba por el segundo palo, y su zurdazo fue tapado abajo por Rigamonti -la figura del primer tiempo-.

En el arranque del complemento, Newell's no repitió casi nada de lo bueno que había hecho en el primer tiempo y se pareció mucho más al de los partidos anteriores. Mostró algunas dudas en el medio y en el fondo y estuvo muy errático y desconectado en ofensiva.

En ese marco, el pirata se adelantó en el campo de juego y tuvo un poco más de ambición que en el arranque, mientras que la lepra se mostraba más inconexo. Así, el pirata tuvo varias aproximaciones y Lértora avisó cuando sacó un remate desde la puerta del área grande que Aguerre controló con dificultad.

El final transcurrió entre la inoperancia de Belgrano y las intenciones de Newell's, pero ninguno de los dos inquietó demasiado el arco rival. El empate final castiga la falta de puntería de la Lepra, que fue un poco más, especialmente por lo hecho en el primer tiempo, pero que no pudo plasmar ese mejor andar en el resultado y sigue sin poder ganar en la Superliga y sin poder quebrar la racha de once partidos sin victorias en calidad de visitante.