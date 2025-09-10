La Fifa inhibió a Newell's, que no podría fichar jugadores por un año y medio

LA REGION
Zavalla: el jefe comunal tapó con maquinas de su empresa un "cráter" en la ruta 33
Política
Cambios en el gobierno: quién es Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior
Economía
Vicentin: comienza período clave para el futuro de la agroexportadora
Policiales
Aumentan las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe
LA CIUDAD
Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta
La Ciudad
Ley de financiamiento universitario: desde la UNR piden que el gobierno "recapacite" y no la vete
POLICALES
Ataque incendiario con una molotov a un complejo de canchas de fútbol 5
Economía
Obras sociales y prepagas deben $6.000 millones a hospitales públicos
La Ciudad
Quieren saber qué hará Nación con los exterrenos del ferrocarril Mitre
Policiales
Cuatro detenidos por un secuestro y una brutal golpiza en el oeste de Rosario
Ovación
La ciudad del deporte: con una inolvidable apertura, Rosario está en modo Jadar
Policiales
A una atleta de los Jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio Triángulo
Informaicón General
Anmat prohibió un queso cremoso por ser un peligro para la salud
novedades
Tumba la Casa XL: la primavera se enciende en el Hipódromo de Rosario
La Región
Investigan el grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba a niñas
La Ciudad
Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños
Ovación
Lionel Scaloni: "Estamos acostumbrados a ganar, pero a veces no te toca"
Zoom
Quién es Guillermina Cardoso, la periodista que tendría un romance con Colapinto
La Región
SanCor, en crisis terminal: los trabajadores avanzan con el pedido de quiebra
POLICIALES
Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito para comprar celulares