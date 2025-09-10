La Fifa inhibió a Newell's, que no podría fichar jugadores por un año y medio Desde el club del Parque aseguran que se trata de un error bancario que se resolvería rápidamente 10 de septiembre 2025 · 20:31hs

La Fifa le notificó a Newell's Old Boys que el club se encuentra inhibido por una deuda, por lo que no podrá realizar fichajes de jugadores en los próximos tres mercados de pases. Desde la entidad rojinegra aseguraron que se trata de un error bancario que se solucionaría rápidamente.

Newell's recibió este miércoles la notificación del ente internacional, que lo dejaría fuera del mercado de pases durante un año y medio. La sanción se origina a partir de un reclamo del Liverpool de Uruguay, que habría presentado una queja formal por el incumplimiento en un pago correspondiente a la transferencia de Juan Ignacio Ramírez.

La situación se habría originado por un error administrativo bancario en una transferencia internacional. “Se trata de un fallo que responde a una deuda con Liverpool, pero ya se está trabajando para resolverlo. Hubo un inconveniente en el sistema bancario y creemos que en breve se levantará esta errónea medida cautelar”, indicó una fuente cercana a la dirigencia del club.

Si la sanción de la Fifa se mantiene, el Rojinegro se vería impedido de sumar incorporaciones, lo que impactaría directamente en el armado del plantel.