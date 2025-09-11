La Capital | Ovación | Newell

Newell's: Fabbiani prueba de cara a Atlético Tucumán: ¿cambia de esquema?

El técnico Leproso hizo varias pruebas en la práctica de este miércoles, rotó nombres y no definió el once para enfrentar a Atlético Tucumán

Por Hernán Cabrera

11 de septiembre 2025 · 06:00hs
Cristian Fabbiani trabaja mucho en la previa del choque ante el Decano. Todavía no definió los once.

Cristian Fabbiani trabaja mucho en la previa del choque ante el Decano. Todavía no definió los once.

Un poco para distraer, otro poco para probar y ver si alguno se puede meter en el equipo, el DT de Newell's, Cristian Fabbiani, entrenó varias alternativas para el partido de este viernes ante Atlético Tucumán y espiando, muy por arriba, la final por los cuartos de la Copa Argentina ante Belgrano en San Luis.

En el arco, ante la convocatoria de Juan Espínola a la selección de Paraguay estuvo Williams Barlasina, pero el guaraní no tendría inconvenientes y este jueves se sumaría tanto al entrenamiento como a la posterior concentración. Lo que se evalúa por estas horas es un cambio de esquema.

Luciano Lollo reaparecería tras cumplir la suspensión

Tras su segunda expulsión con la camiseta de Newell's, la última ante Central en el clásico, y después de cumplir con la fecha de suspensión, Luciano Lollo, pieza clave para el Ogro Fabbiani, reaparecería en la zaga para enfrentar a los tucumanos. Se completaría una línea de cuatro con Alejo Montero, Víctor Cuesta y Alejo Tabares.

BanegaSSM
El capitán Ever Banega es número puesto en el mediocampo leproso. De él depende mucho la generación de juego.

El capitán Ever Banega es número puesto en el mediocampo leproso. De él depende mucho la generación de juego.

En la mitad de cancha, los dos que parecen tendrían un lugar asegurado son Ever Banega y la vuelta a la titularidad de Luca Regiardo tras dos encuentros donde había salido del once de arranque. Delante de ellos dos parece tener la gran duda el técnico.

Detrás del centrodelantero probó con una línea de tres futbolistas variando nombres. Ahí se vio a Gonzalo Maroni, Franco Orozco y a Josué Colmán, quienes rotaron junto a Giovani Chiaverano. El delantero de punta fue Darío Benedetto, aunque no se descarta la presencia de Cocoliso González. Parece que el Pipa pica en punta tener la chance ante los tucumanos.

Josué Colmán, el último refuerzo, estará entre los concentrados

El último refuerzo leproso, quien fue confirmado por la institución en la previa del partido ante Barracas Central en el Coloso del Parque, Josué Colmán, estará entre los concentrados y tendrá la posibilidad de estar por primera vez en el banco de suplentes, de cara al encuentro por la octava fecha de la Liga Profesional, ante Atlético Tucumán en el Marcelo Bielsa.

El futbolista paraguayo aprovechó estos casi quince días de parate por fecha FIFA para ponerse a tono, tanto en lo físico como en lo futbolístico. El volante será una opción en ofensiva para el Ogro Fabbiani, teniendo en cuenta las pocas opciones que tiene en la mitad de cancha.

BenedettoSSM
Darío Benedetto tiene muchas chances de ser titular el viernes en el Coloso, cuando Newell's reciba a Atlético Tucumán.

Darío Benedetto tiene muchas chances de ser titular el viernes en el Coloso, cuando Newell's reciba a Atlético Tucumán.

Fabbiani espera por los lesionados

Thiago Gigena y Genaro Rossi comenzaron a sumarse lentamente al grupo y ya están con el alta médica por parte del cuerpo médico de Newell's. El centrodelantero mexicano había sufrido una lesión muscular en el aductor derecho y hará, durante algunos días, una especie de reacondicionamiento físico.

Por su parte, Genaro Rossi, quien regresó de su paso por Colón de Santa Fe, también se recuperó de una lesión muscular que tuvo en su paso por el Sabalero y ya trabajó con el plantel de primera división. No habría que descartar que ante la importante cantidad de partidos que tiene la Lepra por delante en los próximos días, aparezca como variante ante el Decano o Belgrano por la Liga.

Último entrenamiento y concentración

El plantel rojinegro tendrá este jueves la última práctica de cara al choque con el Decano. Los dirigidos por Cristian Fabbiani trabajarán en horario vespertino, a puertas cerradas, en Bella Vista y sin atención a la prensa. Tras el entrenamiento, los futbolistas quedarán concentrados.

