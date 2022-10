Con las aptitudes de Velázquez, Cristian Lema y Juan Manuel García para sobresalir en el juego aéreo, era casi imperativo que el conjunto rojinegro saque mayor provecho de los tiros de esquina y los tiros libres. No lo había conseguido durante 11 fechas , hasta el cruce contra Unión, un partido crucial para dejar atrás las dos derrotas consecutivas y continuar adentro de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

La fórmula del gol en la capital de la provincia fue consecuencia de una acción repetida en tres de los cuatro tantos de pelota detenida señalados en el torneo: el córner ejecutado desde la derecha por Ramiro Sordo y el golpe de cabeza de Velázquez. Por lo general el envío del delantero se abre hacia afuera y el zaguero se anticipa y la conecta de pique al suelo. Así se gestó la apertura frente al tatengue. Y a García, que apareció por el segundo palo, no le quedó más que meter el pie izquierdo a menos de un metro del arco luego de que el arquero Mele desviara con una mano el cabezazo de Velázquez.

La apertura del marcador resolvió lo que hasta ese momento no había logrado el equipo rojinegro con un fútbol directo. Y cobró mayor relevancia porque Newell’s no tuvo más juego y se dedicó a entorpecer los tibios intentos del equipo conducido por Gustavo Munúa. La lepra no generó nada en ofensiva y la única aproximación seria fue a 3’ del final, nuevamente de un córner.

La ejecución desde la derecha fue en esta ocasión de Francisco González, quien justamente había reemplazado a Sordo, habitual responsable de patearlo. Velázquez, siendo el jugador de Newell’s más retrasado dentro del área, de inmediato se lanzó hacia adelante y se le fue a su marcador, Franco Calderón. El zaguero le dio de cabeza, otra vez cruzándola y haciéndola picar. El balón salió pegado al palo derecho y el paraguayo se tomó la cabeza y miró al cielo. Un claro gesto de impotencia porque no ingresó por muy poco.

bicho.jpg El balón ya salió de la cabeza de Velázquez, Ditta le pegará de primera para el único gol en el triunfo ante Argentinos. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

La serie de goles de Newell’s desde los tiros de esquina comenzó en el triunfo sobre Argentinos por 1 a 0 en el Coloso, por la 4ª fecha. La jugada fue la de costumbre. Sordo le pegó desde la derecha y Velázquez, sin marcas, corrió unos metros hacia adelante y la impacto con la cabeza hacia abajo. Ditta la encontró en el camino y antes que pique le dio de zurda para luego salir a gritarlo.

patronato.jpg Velázquez saltó más alto y puso la cabeza al tiro de esquina de Sordo. Fue el primer gol en el 2 a 2 ante Patronato. Marcelo Bustamante / La Capital

Una copia de lo que sucedió en la fecha siguiente en el Parque, contra Patronato, aunque sin la participación de Ditta. Córner de Sordo y Velázquez le dio el frentazo, que picó y se introdujo sobre el palo derecho. El paraguayo salió corriendo con una sonrisa y se abrazó con el coautor de esa jugada.

La particularidad de Velázquez es que, por lo general, en cada córner sale en busca de la pelota en vez de esperarla. Ese mismo impulso es que le da mayor potencia para ganar en los duelos aéreos.

defensa.jpg Garro puso el pie, luego de un córner de Balzi, y descontó sobre el final en la derrota contra Defensa y Justicia por 2 a 1 Leo Vincenti / La Capital

En la 10ª fecha, contra Defensa y Justicia, permaneció todo el partido en el banco. Y Sordo ya había sido reemplazado cuando la lepra anotó de un córner. Fue una jugada confusa y que solamente sirvió para achicar la derrota por 2 a 1. Guillermo Balzi le dio el zurdazo desde la derecha, el balón quedó entre varias piernas y Garro le entró debajo del arco para el descuento.

Este fin de semana, el recurso de la pelota detenida volvió a ser fructífera. Newell’s tiene con qué para seguirla aprovechando.