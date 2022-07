Newell's, para recuperar el norte y cantarle victoria a la luna tucumana

El rojinegro llega de capa caída y con sed de revancha a Tucumán . Porque primero perdió el clásico de visitante y después dejó el invicto en el Coloso a manos de Defensa y Justicia. Dos derrotas muy duras, en las que el equipo no fue menos que el rival desde la postura y la lucha, pero sí fracasó en los duelos en las áreas y se quedó con las manos vacías.

Antes venía de tres empates consecutivos, con Patronato, Platense y Racing, en los que tampoco había logrado sostener la voracidad colectiva de las primeras fechas. Por eso es tiempo de parar la pelota y reordenar las coordenadas del GPS futbolístico.

Es imperioso que Lema y Ditta, junto a los laterales, recuperen la consistencia. Que en el medio Julián Fernández y Pablo Pérez retomen el quite y el reparto criterioso del balón.

Y arriba, tal vez el defecto más notorio de las últimas presentaciones, que Panchito González y Ramiro Sordo recuperen el apetito de león que tenían para desbordar a sus marcadores y romper los moldes. Mientras que Juan Manuel García tendrá que reconciliarse cuanto antes con el gol, ya que no anota desde la primera fecha.

Un dato no menor es que Sanguinetti le renovaría la confianza al juvenil arquero Franco Herrera, ya que todavía no está recuperado Ramiro Macagno y la vuelta anticipada de Williams Barlasina de Agropecuario antes de diciembre no es fácil de destrabar. La otra opción a mano hoy bajo los tres palos es el también juvenil Felipe San Juan.

Newell’s hasta acá mostró dos caras, necesita volver a la más iluminada y nada mejor que hacerlo bajo la brillante luna tucumana. Se trata de uno de los partidos más atrapantes de la undécima fecha, ya que el decano marcha como líder, es el único invicto del torneo y tiene la valla menos vencida (padeció apenas 3 tantos).

Por ello para Newell’s es un desafío de calidad para recuperar la vertical y recortar distancia con la cima de la tabla. Además para consolidarse en puestos de clasificación a copas internacionales. En tanto, desde lo anímico, un buen resultado será el mejor espaldarazo para llegar afilado al duelo a cara o cruz del próximo miércoles, a las 21.10, ante Aldosivi, en San Nicolás, para avanzar a los octavos de final de la Copa Argentina, donde ya espera Talleres.

Así, Newell’s quiere restaurar su norte futbolístico esta noche de sábado en Tucumán, nada menos que ante el líder del torneo y con la necesidad de rehabilitarse de dos traspiés consecutivos.

Un exigente examen para un equipo rojinegro que hasta hace muy poco sacaba buenas calificaciones en el orden defensivo y en la velocidad para atacar. Debe volver a esa senda. Claro que puede hacerlo y disfrutar de cantarle una victoria a la luna tucumana.

El Piri Vangioni, a disposición

La novedad en la lista de concentrados de Newell’s para visitar a Atlético Tucumán es la vuelta de Leonel Vangioni, que superó un desgarro y estará a disposición de Sanguinetti como uno de los relevos, aunque aún no está confirmada la alineación titular. El Piri no juega desde la 6ª fecha ante Patronato. La nómina de concentrados que viajó la integran los arqueros; Herrera y San Juan; los defensores: Lema, Luciano, Ditta, Méndez, Mansilla, Vangioni, Velázquez, Campagnaro y Jacob; los volantes: Ángel, Pérez, Sforza, Fernández y Balzi y los delanteros: Garro, García, Reasco, Rossi, Sordo, Cingolani, Funez y Panchito González.