Ramiro Sordo no entrenó por la molestia muscular que obligó a que sea reemplazado contra Unión en el entretiempo y existe la posibilidad de que se pierda el partido del martes. Si bien no se informó hasta ahora que tenga una lesión, a causa de esa dolencia es probable que se prefiera que no corra riesgos, considerando que falta tan poco para el compromiso contra Arsenal en el Coloso.