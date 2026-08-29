Convivencia social. Reglas. Institucionalidad

El título intenta reflejar los valores que se traducen en cómo vivimos, sentimos y actuamos

Las reglas de convivencia social se sustentan paulativamente por la sociedad a medida que se fueron receptando, su mantenimiento y acrecentamiento es tarea de todos los ciudadanos para mejorarlas. Su observación es deber de cada uno y se reflejan con nuestro cotidiano esfuerzo.

Porque sin apego a las reglas no existe paz social y sin ella tampoco habrá justicia en nuestra democracia.

Para obtener la Justicia que anhelamos, de preservar nuestros derechos, requiere de una condición necesaria: “la institucionalidad”.

No solo en el respeto de los mismos en el ámbito público, sino especialmente en el accionar particular.

Allí se destacan las “instituciones” que ostentan como sustancial finalidad el resguardo de aquellos valores, dirigidos al bien común, que no es otra cosa que generar los medios necesarios para el pleno desarrollo humano.

Toda institución es conformada por personas que adhieren a sus aspiraciones y como se conmemora el Día del Abogado no puedo dejar de referirme al Colegio de Abogados que nuclea a los profesionales del Derecho como protagonistas adiestrados y capaces para restaurar con su labor las injusticias, la reparación de los desacuerdos, las lesiones familiares y todo el acontecer de nuestra existencia en el desenvolvimiento de las actividades sociales y patrimoniales.

El cuidado del ético y legal ejercicio de esa tarea es la razón primordial de la existencia del Colegio de Abogados que por ello posee un Tribunal de Etica al cual estamos sometidos, por nuestros errores como humanos, que deben ser subsanados.

En la actualidad, el fenómeno creciente de la inteligencia artificial ha posibilitado que la ciudadanía incorpore aprendizaje práctico de normas; en definitiva de las reglas que dan contenido a sus derechos.

No obstante la eficaz y adecuada respuesta a ese saber seguirá dependiendo del criterio y discernimiento humano en su aplicación. Allí aparece el abogado, formado por la Universidad con el auxilio de la razón y el aporte de los jueces que, con su jurisprudencia hacen “vivo” al Derecho.

Por eso, gratitud a la genuina ocupación del abogado.

Feliz día a todos los colegas que sin desánimo ejercen su profesión en defensa y restauración de los derechos de los ciudadanos.

Finalmente, dado la brevedad de este aporte que no pretende ser una exhortación para recurrir a los servicios jurídicos, debería solicitar la indulgencia del lector, porque el único consejo verdaderamente honesto que se brinde no puede significar o pretender ocupar el lugar que nadie puede ocupar, porque las decisiones importantes son potestades únicas del responsable.

Intentar brindar un consejo se conecta con la ansiedad de quien lo solicita y brindarlo, muchas veces puede convertirse en vanidad. Arrogancia de la que debemos alejarnos.

Un afectuoso y grato reconocimiento a los colegas en su día.

*Gustavo G.M. Lo Celso. Se desempeñó como Presidente del Colegio de Abogados en los períodos 1997-2001.