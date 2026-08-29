89° Abierto de la Ciudad de Rosario "Copa La Capital"

La Copa La Capital, oficialmente asociada al 89º Campeonato Abierto Ciudad de Rosario, finalizó su más reciente edición. El torneo reunió a más de 150 golfistas en tres campos históricos de Santa Fe: el Jockey Club de Rosario, el Rosario Golf Club y el Club Social y Deportivo Bartolomé Mitre de Pérez. Organizada por la Federación de Golf del Sur del Litoral y acompañada por La Capital Multimedios, la competencia sirvió además para volver a poner en primer plano una actividad que tiene profundas raíces en Rosario y se expande por todo el litoral.