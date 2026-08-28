Regional del Litoral: se viene un nuevo capítulo en un torneo que está al rojo vivo

Este sábado se disputará la 14ª fecha del Regional del Litoral. En uno de los destacados, Duendes recibe a GER en Las Delicias

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En la 14ª fecha del TRL Duendes vuelve a cruzarse con GER. Esta vez será en el barrio Las Delicias.

Se viene un nuevo capítulo del Top 10 del Regional del Litoral. Este sábado se jugará la 14ª fecha del certamen donde está en juego la Copa Banco Macro, mientras que en Segunda División comenzarán los hexagonales Copas Oro y Plata.

Debido al test match que disputarán Los Pumas ante Australia en Jujuy, cambiaron los horarios de inicio para el TRL para las 14.15.

En un torneo tremendamente competitivo en el que, entre el primero y el séptimo, hay solamente 14 puntos de diferencia, el resultado de cada partido es una verdadera incógnita.

En ese contexto, en Rosario, uno de los partidos que atrapará la atención, será el que jueguen en el barrio Las Delicias, Duendes (1º, 46 puntos) y GER (5º, 38 puntos) bajo la supervisión de Joaquín Zapata.

El verdinegro formará con Francisco Angaroni, Mateo Negroni y Federico Rodríguez; Nicolás Sánchez Gómez y Rafael Gietz; Bautista Poniatychyn, Giuliano Bufarini y Matías Landi; Valentin Larrazábal y Giuliano Francescangeli; Marcos Simioni, Guido Chesini, Guido Diez y Martín Pellegrino; Gino Dicapua.

GER, lo hará con Joaquín Horcada, Franco Palillo y Pedro Annunziata; Joaquín Ferreyra y Ciro Secoff; Maximiliano Gómez, Joaquín Seoane e Ignacio Villegas (c); Santino Muttazzi y Teo Castiglioni; Jerónimo Alonso, Tomás Morales, Andrés Speziali y Pedro Piacentini; Ramiro Picotto.

Muy cerca de allí, Universitario (7º, 32 puntos) recibirá en su Quinta a Estudiantes (2º, 46 puntos) en un duelo con mucha historia. Mateo Ciaccio es el árbitro designado para este encuentro.

El conjunto académico tendrá en sus filas a Tobías Tasca, Ignacio Rodríguez y Fausto Cecarosi; Tomás Mengoni y Nicolás Colacrai; Gaspar Meaglia, Uriel Pozzo y Manuel Todaro; Ignacio Zabella y Pedro González Fresneda; Julián Monteverde, Ignacio Todaro, Iñaki Gabilondo y Lisandro Riquelme; Jeremías Floridia.

Estudiantes con Valentín Haiek, Francisco Florean y Tomás Bertot; Patricio Ferreras y Lisandro Uranga; Álvaro Ferreyra, Juan Mernes y Basilio Cañas; Juan Bunge y Sebastián Dorigón; Juan Emilio Ricciardi, Máximo Cañas, Bruno Heit y Joaquín Maiztegui; Tomás Ferreyra.

En Fisherton

En las Cuatro Hectáreas, en tanto, Jockey Club Rosario (4º, 43 puntos), con varias bajas en su plantel, se medirá con Santa Fe Rugby (3º, 44 puntos), en otro encuentro explosivo de la 14ª fecha. El correntino Juan Zubieta dirigirá este partido entre dos grandes candidatos.

El bicampeón del TRL formará con Guido Cella, Alejo Pereyra Tauzy y Mauricio Carignano; Ignacio Gallo y Marcos Lorenzini; Manuel Santi, Felipe Baraldi y Emiliano Ferrari; Agustín Maderna y Juan B. Baronio; Santiago Casiello, Fermín Vergara Oroño, Luca Scarpello e Ignacio Vergara Oroño; Joaquín Fanjul.

El tricolor santafesino lo hará con Francisco Duranda, Federico Cescut y Tomás Garcia; Guillermo Botta y Joaquín Correa; Ignacio Gómez, Agustín Trossero y Tomás Longo; Santiago Quirelli y Lucas Fertonani; Santiago Gorla, Marcos Erbetta, Francisco Eleuteri y Agustín Foradini; Santiago Mendicino.

El resto

Old Resian (9º, 23 puntos) visitará a Jockey Club Venado Tuerto (10º, 13 puntos) y Rowing (8º, 28 puntos) hará lo propio con Crai (6º, 35 puntos). Juan Moyano y Carlos Poggi son los respectivos árbitros designados.

Old Resian alistará a Mateo Núñez Miserez, Adrián Bacchella y Brian Sánchez; Luciano Cuminetti y Ramiro Yannetti; Joaquín Demetrio, Facundo Gómez Paris y Franco Lo Nostro; Guido Candini (c) y Fausto Carugatti; Mateo Farías, Ayrton Acevedo, Manuel Scarampi y Nahuel Pacheco; Nahuel Romero.

Segunda División del Regional del Litoral

El campeonato de segunda división comenzará este sábado su segunda fase, con la disputa de las copas de Oro y Plata. El programa de partidos para la primera fecha, que al igual que el Top 10 comenzará 14.15, es el siguiente:

Top 6 Copa de Oro.

Universitario SF v. Provincial (Fernando De Feo), Círculo Rafaelino v. Logaritmo (Facundo Gorla) y Los Caranchos v. Alma Juniors (Agustín Suárez Silva).

Copa Plata

Los Pampas v. Gimnasia de Pergamino (Pablo Martínez), La Salle Jobson v. San Nicolás Rugby (Exequiel Adrover) y Cha Roga v. Tilcara (Fabián Prats).