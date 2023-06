Newell's: Pablo Guiñazú, en un cargo de cambios frecuentes

La primera misión que deberá asumir Guiñazú en muy corto tiempo será en el próximo mercado de pases, durante el receso, previo al inicio de la Copa de la Liga.

Diferentes fuentes consultadas que lo conocen de cerca destacaron las cualidades humanas de Guiñazú, quien estará en un cargo con muchas idas y vueltas en los últimos años. Es que ya de por sí fue conflictiva la salida de Lucas Bernardi, que venía de la anterior comisión directiva. Y luego Saldaña no llegó al año en la coordinación, alejándose en mayo de 2022. Trascendió que el motivo fue porque se sintió desplazado de las decisiones. Horacio García, de muy buena relación con Heinze, lo sucedió, a la par de la asunción del Gringo a la primera, pero lamentablemente falleció en enero último.

79251233.jpeg Pablo Guiñazú se abrazó afectuosamente con Pablo Pérez. CANOB Oficial

Heinze manifestó hace unos meses que sin coordinador debía aprender para ocuparse de gestiones en las que habitualmente no se involucraba, en relación al mercado de pases. Al menos parece que ya no tendrá que hacerlo con el arribo de Guiñazú.

No es la primera ocasión en la que suena Guiñazú para ocuparse del fútbol profesional del club del Parque. La anterior comisión directiva barajó esa posibilidad en 2021, cuando se acercaba el final de Sebastián Peratta en el cargo. El mismo Guiñazú reconoció que tuvo conversaciones informales y que lo entusiasmaba volver a la entidad donde se formó futbolísticamente y debutó en la primera división. Lo concreto es que se terminó designando a Lucas Bernardi.

Durante esos días en los que no existía una definición sobre la contratación o no de Guiñazú, trascendió que en el caso de ser el elegido arribaría a Newell’s acompañado por el Grupo Pachuca, agrupación empresaria con injerencia en clubes de México, entre otros países. La versión fue desmentida en ese momento por el presidente de Talleres, Andrés Fassi, quien aún no se había terminado de desvincular de ese grupo del cual fue parte.

Desde que Guiñazú le puso cierre a su etapa de jugador en 2019, en Talleres, continuó vinculado al fútbol, siendo ayudante de Alexander Medina en el equipo cordobés durante el segundo semestre de 2020. Un año después cumplió una nueva función, de entrenador, en Atlético Tucumán durante 6 partidos, Más tiempo permaneció en Sol de América de Paraguay, en 2022, durante 5 meses. En ese lapso dirigió 21 encuentros.

n marzo pasado volvió a ponerse los botines, con 44 años, para jugar en Juventud Agrario de Corralito, de la liga amateur de Río Tercero (Córdoba). Este vínculo lo interrumpió en forma abrupta (ver aparte).

“Asumo un gran desafío y hermoso en este querido club. Me genera muchísima expectativa volver al club donde todo se inició”, expresó Guiñazú, esperanzado en contribuir al crecimiento de Newell’s. Una misión a cumplir en una función siempre compleja.

Practicó y lo esperaban

La comisión directiva de Juventud Agrario de Corralito, y hasta el propio cuerpo técnico, se sorprendieron con la noticia. Nadie estaba enterado de que Guiñazú estaba por asumir la coordinación de Newell’s y hasta anoche no se habían podido contactar con él. Hoy el equipo tendrá una nueva fechapor la liga de Río Tercero en la que marcha primero.

“Esta semana fue a practicar y no avisó nada. Todos se sorprendieron cuando conocieron la noticia por las redes sociales. Los dirigentes intentaron hablar con él, pero no se pudieron comunicar”, confió una fuente del club de Corralito, localidad ubicada a cien kilómetros de la ciudad de Córdoba.

Esta misma fuente contó que Guiñazú sufrió un desgarro hace 20 días, pero que practicó esta semana. En las 14 fechas de la liga, Guiñazú participó en 4 partidos. “En tres jugó los 90 minutos y la rompió. En el otro se desgarró a los 15 minutos. No estuvo en más partidos por esa lesión y porque viajó al Sudamericano Sub 17 de Paraguay, en el que jugó el hijo y a Brasil, por cuestiones personales”.