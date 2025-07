Newell's no tiene recuperación y los volantes centrales que incorporó miran todo desde el banco

Con David Sotelo, que está para otra tarea, le faltó quite a la Lepra en el medio Por ahora, Gaspar Iñíguez y Fernández Figueira fueron suplentes y no jugaron

Los futbolistas incorporados para este sector de la cancha son Martín Fernández Figueira y Gaspar Iñíguez. Mientras que no fueron utilizados, David Sotelo debió cumplir esa función, la de batallar en el medio, si bien sus características son otras.

Nunca quedó tan expuesta la importancia de Tomás Jacob en la mitad de cancha que ahora que no está, debido a su transferencia a Necaxa de México. Compañero de Ever Banega en el doble cinco durante el torneo Apertura, era el responsable de las coberturas defensivas.

David Sotelo lo sufrió

Newell’s no tuvo tantos inconvenientes en la recuperación frente a Independiente Rivadavia de Mendoza (2-1), porque hubo un mejor agrupamiento defensivo. Pero una fallida tarea colectiva, dejó en evidencia la falta de un mediocampista de recuperación. Porque Sotelo no lo es y sufrió contra los volantes de Banfield, en especial el manejo de Gonzalo Ríos. No lo pudo detener.