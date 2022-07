Newell's no se repuso del trauma posclásico y perdió el invicto en el Coloso

El equipo de Sanguinetti no puede recuperar el rumbo futbolístico que lo llevó a coquetear con la punta de la liga y quedó lejos. Defensa lo superó con oficio y perdió el invicto en el Coloso. El derby le dejó secuelas

Newell’s se vino abajo. En los resultados y en el juego. Está clarísimo que este equipo de Javier Sanguinetti no fue armado ni tiene el presupuesto para ser el gran candidato al título, pero lo cierto es que tras un arranque arrollador, desde hace cinco fechas la ecuación futbolística no cierra, no puede ganar, pero encima ahora empezó a perder. Fue 1-2 ante Defensa y Justicia.