Con lesiones y cambios tácticos, Newell's va con medio equipo nuevo ante Independiente

El entrenador Frank Kudelka debió buscarles reemplazantes a Gómez Mattar y Martín Ortega para visitar a Independiente este jueves. Pero hay otras tres variantes

Frank Kudelka metió mucha mano en el equipo de Newell's que visita a Independiente en Avellaneda.

Las ausencias por lesiones obligaron a Frank Kudelka a encontrar reemplazantes para la visita de Newell's a Independiente este jueves, a las 21.15, en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini. Pero a los dos ingresos obligados se le sumarán otros tres que resultan sorpresivos.

Jerónimo Gómez Mattar y Martín Ortega, titulares en el debut, se quedaron sin posibilidad de jugar por diferentes dolencias.

Lo mismo le pasó a Marcelo Esponda, que ingresó en la victoria contra Talleres y tenía chances de ingresar entre los once ante el Rojo de Avellaneda.

Con Rodrigo Herrera en recuperación de una esguince del codo izquierdo, se redujeron las alternativas a Kudelka para conformar el equipo y, en particular, armar el doble cinco.

Pero eso no fue todo. Kudelka introdujo dos modificaciones que no estaban dentro de los cálculos.

Los elegidos por Kudelka

A partir de estas dificultades, el entrenador decidió que David Sotelo sea el responsable de jugar por Gómez Mattar, con una distensión muscular, y que Franco Escobar, que entró en el 2º tiempo contra el Rojo, ingrese por Ortega, afuera por una sobrecarga, la misma afección que tiene Esponda.

David Sotelo (en el medio) no juega desde abril, ante Central Córdoba en Santiago del Estero. Leo Vincenti / La Capital

Sotelo jugó por última vez en abril, por la 13ª fecha del torneo Apertura, contra Central Córdoba (3-1), en Santiago del Estero. Durante la primera mitad del año participó en 10 partidos (3 de titular), uno de ellos correspondiente a la Copa Argentina.

En los tres últimos encuentros del Apertura fue convocado pero permaneció en el banco de suplentes.

Además, Kudelka dispuso que no juegue desde el inicio Matías Cóccaro, autor del gol, de penal, contra Independiente. En su lugar jugará Juan Ignacio Ramírez.

Otra variante sorpresiva es en el lateral izquierdo. Jerónimo Russo será reemplazado por Martín Luciano. Mientras, en la zaga central quien se queda afuera es Nicolás Goitea para que haga su debut como titular Lautaro Giannetti, quien llegó como refuerzo.

Tanto en el caso de Cóccaro como en el de Russo, se supone que la salida fue por cuestiones físicas, tras el esfuerzo realizado contra Independiente.

Con estas cinco variantes, el conjunto rojinegro, que formará con: Josué Reinatti; Franco Escobar, Bruno Cabrera, Lautaro Giannetti y Martín Luciano; David Sotelo y Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Walter Núñez; Juan Ignacio Ramírez.

No modifica el dibujo táctico

Kudelka mantendrá el esquema tradicional de 4-2-3-1 que utiliza en cada comienzo de partido. Por la cantidad de bajas, se podía especular con que haya que tocar el dibujo táctica.

Empezará como de costumbre. Después lo puede modificar, como hizo varias veces durante los encuentros. Por caso, ante Talleres, cuando lo alteró y paró una línea de cinco con el equipo en ventaja por 1 a 0.

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Un hecho positivo fue la citación de Oscar Salomón. El zaguero tuvo una lesión muscular un mes atrás durante la pretemporada y recién fue convocado para esta 2ª fecha.

La Lepra intentará un buen resultado en Avellaneda, tras el triunfo por 1 a 0 sobre Talleres. Independiente también llega en ganador. Logró una importante victoria contra Estudiantes en La Plata por 2 a 0.