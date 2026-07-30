La Capital | Ovación | Walter Mazzantti

Seis meses después, Walter Mazzantti protagoniza el mismo partido con otra camiseta

El delantero jugó para Independiente contra Newell's en la 2ª fecha del Apertura y dos meses después se mudó al Parque. Este jueves enfrenta el club dueño de su pase

30 de julio 2026 · 20:45hs
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Walter Mazzantti

Newell's Oficial

Walter Mazzantti, en el amistoso entre Newell's e Independiente de la pretemporada.

Walter Mazanti fue protagonista de un hecho particular durante el torneo Apertura. A finales de febrero enfrentó a Newell's con la camiseta de Independiente por la segunda fecha de dicha competencia. Jugó pocos partidos y en los primeros días de marzo se incorporó a préstamo a la Lepra.

Este jueves, 6 meses después, volverá a disputar un partido entre la Lepra y los Diablos Rojos, pero representando a los rojinegros. En un banco estará el mismo entrenador: Gustavo Quinteros, en el de Independiente. En el otro, el de Newell's, uno diferente.

Ya no está la dupla de Sergio Gómez y Favio Orsi sino Frank Kudelka, gran responsable del traspaso de Mazzantti al club del Parque. El técnico lo pidió apenas asumió y la comisión directiva se lo trajo. Pagó un préstamo de 200 mil dólares.

El delantero enfrentará, por primera vez desde que se fue, al club propietario de su pase, que lo cedió a préstamo a Newell's hasta diciembre y con una opción de compra del 70 por ciento en 3 millones de dólares.

Su salida no fue resistida en general por el hincha de Independiente. Desde que se incorporó al Rojo en 2025, su desempeño fue discontinuo. No hizo goles en los 17 partidos que jugó hasta su partida.

Silbidos para Mazzantti

Cuando se anunció el conjunto de Newell's por los altoparlantes del estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini, la hinchada del Rojo silbó apenas escuchó que se lo mencionó a Mazzantti.

Es evidente que no guarda una buena imagen del delantero que, si Newell's, no lo compra a fin de año tendrá que regresar al club de Avellaneda.

>> Leer más: Nicolás Laméndola se aleja de Newell's ante la negativa de Atlético Tucumán

Cuando Mazzantti se fue de Independiente no atravesaba su mejor momento. El deseo de sus hinchas es que pase desapercibido, porque de lo contrario podía complicar la búsqueda del triunfo por parte del conjunto de Gustavo Quinteros.

El extremo derecho creció en Newell's y fue de los futbolistas que ayudaron a la mejoría del equipo. Jugó 8 partidos en el Apertura y señaló un gol en la victoria sobre Gimnasia de Mendoza (1-0). Además, participó en un partido de Copa Argentina.

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