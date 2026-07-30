Newell's incorporó al extremo Mateo García: llega libre y a préstamo por 18 meses

El club ya tenía todo acordado con el jugador cordobés, que este jueves hizo la revisión médica y firmó el contrato

El nuevo refuerzo de Newell's, Mateo García, viene de jugar varias temporadas en Atlas de México.

Mateo García es nuevo jugador de Newell's . El futbolista pasó la revisión médica, firmó su contrato y el club ya lo comunicó oficialmente a través de sus redes sociales. Llega al Parque como jugador libre y a préstamo por 18 meses.

Newell's llevaba días negociando con García para incorporarlo como refuerzo. El extremo quedó libre en Atlas y desde el principio mostró interés en venir a Rosario. Las conversaciones avanzaron rápidamente y el jugador llegó a la ciudad este jueves.

Aunque el contrato se firmó hoy, García y las autoridades del club del Parque ya habían acordado su incorporación de antemano. Quedaba pendiente la revisión médica, y una vez que todo salió bien el vínculo quedó consumado.

La trayectoria de Mateo García

García tiene 29 años. Se inició en Instituto y se desempeña como extremo por la derecha, aunque también puede hacerlo por la otra banda e incluso jugar como un volante adelantado.

De Córdoba, García emigró a Grecia, donde jugó en el Salónica. En Europa también pasó por Las Palmas, Osasuna, Alcorcón y Estrella Roja. En 2023 llegó a Atlas, donde jugó 70 partidos y marcó cuatro goles. En junio quedó libre.

“Estoy ilusionado de volver al país luego de 10 años. Quiero sumarme al plantel de Newell's cuanto antes", expresó el jugador. Y añadió: "Cuando me llegó la posibilidad de venir a Newell’s no veía la hora de que la situación avance para estar acá”.