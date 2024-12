Newell's: no pasó demasiado en el José Fierro pero al final se llenó de polémicas

No fue un partido de jugadas para destacar pero en el último cuarto de hora hubo tres pedidos de penales, uno claro para Newell’s

El 0 a 0 entre Atlético Tucumán y Newell’s se puede decir que estuvo bien. De acuerdo al menos a las situaciones de gol creadas por cada uno , que no hubo ni en cantidad ni en calidad. Pero en el último cuarto de hora se movió el amperímetro de las discusiones tribuneras y de TV, que por supuesto empezaron primero en el campo de juego. La primera situación fue una clara falta penal a favor del equipo de Mariano Soso y en el adicional dos situaciones muy dudosas fueron saldadas con una tarjeta roja.

Lo dicho, el Decano y la Lepra no contaron con esas situaciones que hacen levantar de los asientos. Solo la de Renzo Tesuri en el primer tiempo, que pateó desviado con el arco de enfrente, puede decirse que fue la más clara. Pero no hubo mucho más hasta que Ever Banega inventó ese pase magistral desde la derecha, con su zurda, para dejar habilitado a Juan Ignacio Ramírez e ir a definir de frente a Tomás Durso.