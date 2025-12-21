Newell's no debe confiarse: su rival de Copa Argentina logró el ascenso a la Primera Nacional

Newell's enfrentará en 2026, por los 32avos de final de la Copa Argentina, a Acassuso, que este domingo celebró el ascenso de categoría

Acassuso logró el ascenso a la Primera Nacional frente a Deportivo Armenio y en 2026 chocará con Newell's por la Copa Argentina.

Acassuso, que será rival de Newell's en el estreno de la Copa Argentina 2026, ascendió a la Primera Nacional tras igualar 1-1 con Deportivo Armenio en la vuelta de la final del Reducido de la Primera B. El conjunto de Boulogne se quedó con la serie por 2-1 en el global y estará en la 2da. categoría de argentina luego de 79 años.

El Quemero, tal su apodo, golpeó primero en Maschwitz con el gol de David Escalante, que estiró la diferencia y le dio tranquilidad al visitante. El Tricolor reaccionó en la segunda mitad y llegó al empate con un tanto de Nahuel Troxler, pero no le alcanzó para revertir la historia y forzar un nuevo desenlace.

El encuentro de ida se había disputado en el estadio La Quema, donde Acassuso se impuso 1-0 con un tanto de Felipe Senn sobre el cierre del primer tiempo. En aquel compromiso, el Tricolor terminó con dos hombres menos por las expulsiones de Ian Pérez y Franco Almanza, bajas sensibles para la revancha decisiva.

Con el pitazo final del árbitro, Hernán Mastrángelo, los futbolistas protagonizaron una batalla campal en el Estadio Armenio en la que se pudieron ver piñas, patadas, corridas y sujeciones para que intentar que no haya golpes de puños dentro del verde césped.

ACASSUSO ASCENDIÓ A LA PRIMERA NACIONAL El equipo dirigido por Darío Lema se impuso ante Armenio por 2-1 en el global y alcanzó la segunda categoría del fútbol argentino. Tras la obtención del ascenso, hubo incidentes que rápidamente fueron controlados. pic.twitter.com/rUv30DNGoH

Por suerte, la situación no escaló a mayores y a los pocos minutos se pudieron contener a los involucrados para que los dirigidos por Darío Lema puedan festejar con lágrimas en los ojos junto a la gente que fue a bancar hasta Ingeniero Maschwitz.

HUMILDAD, LABURO Y CORAZÓN ¡SSUSO JUGARÁ LA PRIMERA NACIONAL 2026!

Newell's lo espera en la Copa Argentina

En el sorteo de la Copa Argentina 2026 a Newell's le tocó como rival en la instancia de 32avos de final a Acassuso, equipo que milita ahora en la Primera Nacional.

Newell's se las verá primero contra Acassuso y en caso de avanzar el rival de 16avos de final saldrá del duelo entre Gimnasia de la La Plata y Camioneros.

Acassuso, el oponente de Newell’s

El Club Atlético Acassuso milita ahora en la Primera Nacional, segunda categoría del futbol argentino. Tiene 103 años de vida, fue fundado el 7 de septiembre de 1922 y su sede se encuentra en San Isidro.

Los Quemeros, tal cual es uno de sus apodos, no registran partidos oficiales ni amistosos contra Newell’s.

Su clasificación a esta Copa Argentina se dio porque finalizó entre los primeros de la tabla general de la Primera B. En la tabla general del año sumó 58 puntos, producto de 15 triunfos, 13 empates y 12 derrotas. Ocupó el tercer lugar junto a Argentino de Merlo y Deportivo Armenio, detrás de Ferrocarril Midland (78 unidades) y Real Pilar (73).

Le alcanzó para meterse en el Reducido por el segundo ascenso y lo logró este domingo con el pasaje a la Primera Nacional.