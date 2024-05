Newell's no consiguió sacar a flote otro partido exigente

Newell’s volvió a no dar la talla. No es que llegó al partido frente al último subcampeón de la Copa de la Liga en alza futbolística, con actuaciones que abrieran un gran optimismo. Es más, ante el presagio de la chance de una derrota, algunos se conformaban con el empate. Un resultado del que no estuvo tan lejos en el marcador. Pero nada más que eso. Desde el rendimiento, defeccionó nuevamente. Y dejó una vez más de manifiesto que, en partidos comprometidos, no es capaz de sacarlos a flote.