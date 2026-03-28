Vóley. Sonder juega la final de la Liga Nacional de Vóleibol Masculina y quiere escribir su propia historia

El Tricolor recibe este sábado a Ferro en la final la Liga Nacional Masculina en el primero de los cinco partidos de la serie. Promesa de vóley de alto vuelo.

Promesa de un vóley de alto vuelo: Sonder y Ferro Carril Oeste van por el cetro del Campeonato de la A2. El arranque en aquel ya lejano 10 de enero quedó muy atrás y este fin de semana la Liga Nacional de Masculina (LNVM) comienza a definirse, a buscar su campeón al mejor de cinco partidos.

La serie comienza en Rosario. Este sábado y domingo, desde las 21, en La Fábrica (Gálvez 1256), el Tricolor empezará a cerrar una excelente temporada en la Liga Nacional de Vóleibol Masculina buscando levantar la Copa Lüsqtoff en juego. Y lo hará con la tranquilidad de saberse ya ascendidos a la A1 o lo que se conoce más popularmente como Liga de Vóley Argentina (LVA).

El equipo que conduce Sebastián Brajkovic fue el mejor equipo de la Zona B en la fase clasificatoria y cuando entró en los playoffs siguió demostrando su supremacía en las siguientes instancias. Llegó al partido decisivo tras vencer en la semifinal a Citta 2-0, resultado con el que además logró el ascenso.

Haciendo un repaso de lo que fue esa serie, Brajkovic confesó: “En el primer partido de las semifinales imaginábamos un encuentro de inicio difícil, ajustado, pero el equipo funcionó muy bien. Creo que, en cuestión de rotación, fue el mejor partido que rotamos en toda la temporada y estuvimos muy finos en bloqueo de defensa, que nos hizo generar bastantes contraataques que pudimos aprovechar. Fue importante iniciar la serie con un triunfo de visitante”.

“Después hubo una semana de mucha ansiedad, que dominó hasta casi el final del partido. Queríamos cerrarlo lo antes posible y nos apuramos en las decisiones que tomábamos, producto de no manejar los nervios de la situación, del momento que estábamos jugando. Es algo normal. No es fácil jugar con esa tensión, de local, con toda la gente alentando (N. de la R: con más de 700 personas, en La Fábrica no entraba un alfiler) y sabiendo que tenés la posibilidad de cerrar la serie en casa. Además, nos encontramos con un rival que nos jugó muy bien, fue duro. Citta fue un digno rival, pero creo que en los cierres de set tuvimos esa pequeña lucidez, donde pudimos controlar los nervios y la ansiedad, y la calidad de toque o de juego que buscamos en el transcurso de todos los juegos la pudimos tener ahí. En la final del último set se vio con un par de pelotas que fueron y vinieron varias veces”, destacó el entrenador al hablar del partido que cerró la serie.

El sueño de Brajkovic

Luego se refirió a la final. “Ahora viene la parte más linda del torneo, la final, la merecida final. Nos ganamos esta oportunidad. Ganarla sería ponerle la frutilla al postre y vamos a ir por eso: Queremos ser campeones, queremos la gloria y escribir nuestra propia página en la historia del club. Queremos que esto no sólo quede en el ascenso, que de por sí es un gran logro, un gran paso para los jugadores, el equipo y para la misma institución. Nos vamos a encontrar con otro rival difícil, duro, que quizás no fue tan regular en la primera etapa, pero con el correr de los partidos y en las series de cuartos y semis se terminó de acomodar. Ferro tiene jugadores de experiencia que pueden desequilibrar por lo que vamos a tener que ser pacientes”.

Sonder derrotó al San Lorenzo en la LAF

En tanto, el jueves, Sonder arrancó los cuartos de final de la Liga Argentina Femenina con un importante triunfo de visitante. En el Roberto Pando venció a San Lorenzo por 1-3, con parciales de 20-25, 20-25, 25-23 y 19-25, para sacar una luz de ventaja en esta definición a tres partidos. Ese mismo día, Boca venció también en condición de visitante a Villa Dora 2-3 con parciales de 25-15, 25-17, 18-25, 16-25 y 17-19.

En la continuidad de la fecha, este viernes, en tanto, jugaban San Isidro v. Bell y Ferro v. Gimnasia.

Sonder volverá a jugar el domingo a las 18.30. Lo hará de local y, en caso de ganar, se quedará con la serie e ingresará por primera vez en su historia a las semifinales. Caso contrario jugarán un tercer partido en Rosario el lunes a las 21.