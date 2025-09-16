El presidente de un grande del ascenso descargó su furia contra sus jugadores: "Parecen señoritas de cabaret"

Disgustado por la última derrota y por la mala campaña, criticó sin piedad a los futbolistas y solo rescató a un ex-Newell's

El presidente de Chacarita, Néstor Di Pierro, apuntó en un programa partidario contra sus propios jugadores e hizo declaraciones durísimas y cuestionables después de la derrota del equipo como local ante Almirante Brown por la Primera Nacional. "Parecen señoritas de cabaret", dijo.

Di Piero dijo que se siente defraudado por la posición de Chacarita en el campeonato de la Primera Nacional, que concede dos ascensos a la primera división. "Estoy dolido y caliente por ver cómo la gente se fue llorando. Estos jugadores no merecen que derramemos una lágrima por ellos", dijo.

El equipo de San Martín, uno de los más grandes de la categoría, empezó bien el campeonato de la Primera Nacional de la mano de Juan Manuel Azconzábal, pero el Vasco rescindió su contrato en agosto. Carlos Mayor tomó las riendas: igualó en su debut ante Chaco For Ever y perdió ante Almirante. Su próximo desafío será visitar a Central Norte de Salta el próximo domingo.

La furia del presidente de Chacarita

Molesto porque Chacarita no logra una victoria desde hace cinco partidos, Di Piero cargó con todo contra los jugadores. "Tienen todo: psicólogo, nutricionista, hoteles, salarios al día, viajes... No sé qué necesitan. A lo mejor necesitan otra cosa. No tienen actitud, no tienen sangre", disparó.

Chacarita perdió 1-0 el domingo ante Almirante Brown en condición de local. "Era un partido para despegarnos. Hace ocho fechas íbamos segundos, hace 12 íbamos primeros. Ahora estamos viendo si entramos al reducido y podemos jugar una Copa Argentina, después de todo el esfuerzo que hicimos", siguió el presidente.

Luego, amplió: "No me pregunten qué pasó, pregúntenle a los jugadores. Antes, con el técnico, que no tenían relación... ¿Ahora le van a echar la culpa al técnico?", se preguntó.

Y añadió: "Que se dejen de pintar el pelo de rubio, de ponerse botines colorados. Y que a alguno no lo enganche en el boliche porque le voy a romper la cabeza yo. No tendría que hablar así como presidente del club. Pero yo anoche, como la mayoría que queremos al club, no dormí".

Entre las excepciones, un ex-Newell's

En medio de su descargo, el presidente reconoció algunas excepciones dentro del plantel. Destacó al ex-Newell's Víctor Figueroa, de quien dijo: "El año pasado nos salvó del descenso y ahora da la cara”. También a Federico Bravo, por su entrega en cada partido. Sin embargo, fue contundente al remarcar la decepción general: “Estoy defraudado como todos. Chacarita no es para cagones. Este era el campeonato más fácil para pelear arriba y están pelotudeando”.

Finalmente, concluyó: “Si los mimás y le das todo, les estás encima y te pagan de esta manera... Entonces ahora hay que ser malo. Vamos a ver si siendo malo entienden las cosas".