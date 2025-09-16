Salió campeón dos veces en las inferiores de Newell's, no debutó en primera y hoy hizo un gol en la Champions

Juega en Benfica y este año fue convocado por Lionel Scaloni a la selección para los partidos ante Paraguay y Perú

Enzo Barrenechea con la camiseta del Benfica. El ex-Newell's marcó un gol en la Champions ante un equipo debutante.

Desde siempre, el fútbol tiene recorridos que son difíciles de imaginar. Como el de Enzo Barrenechea, un jugador de 24 años que salió campeón dos veces con la categoría 2001 de Newell's y emigró muy joven a Europa sin haber debutado en la primera rojinegra.

El recorrido de Barrenechea en el fútbol está lleno de sorpresas. Llegó a Newell's desde Villa María, su ciudad natal, y después de jugar en las inferiores rojinegras fue transferido al Sion de Suiza en unos tres millones de euros. Sin embargo, allí tampoco jugó y mucho antes de lo previsto pasó nada menos que a la Juventus.

En el equipo de Turín, jugó en las categorías menores hasta que le llegó el turno de debutar en primera. Fue el 2 de noviembre de 2022, nada menos que ante el PSG de Lionel Messi, por la Champions League.

En Juventus jugó solo cinco partidos y tuvo una lesión ligamentaria. El club de Turín lo cedió a préstamo al Frosinone, que en ese momento estaba en la Serie A de Italia, y allí tuvo más rodaje.

Aston Villa, Valencia y finalmente Benfica

Más tarde fue transferido a Aston Villa, de la Premier League, donde jugó un amistoso y a los pocos días fue cedido a Valencia para la temporada 2024-25. Allí estaba cuando Scaloni lo convocó para los dos partidos de eliminatorias ante paraguayos y peruanos.

Su siguiente destino fue el Benfica, a donde llegó en el último mercado de pases. Y allí, frente al Qarabag de Azerbaiyán, convirtió el primer gol del equipo portugués en la edición de la Champions League que se puso en marcha este martes.

Barrenechea le puso la cabeza a un muy buen centro ejecutado desde la izquierda por un compañero y puso el 1 a 0 para el Benfica ante un equipo debutante en la Champions.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VSportsTM/status/1968034498739916929&partner=&hide_thread=false Enzo Barrenechea firmó su primer gol en Benfica . Y nada menos que en la Champions, competencia en la que jamás había anotado. Así selló el 1-0 ante Qarabag.pic.twitter.com/GjcXHB95m8 — VSports Team (@VSportsTM) September 16, 2025

Actualización

Benfica perdió 3 a 2 como local frente al Qarabag, el equipo de Azerbaiyán que debuta en la Champions League. Sin dudas será uno de los resultados más sorpresivos de la primera jornada del campeonato de clubes más importante de Europa.