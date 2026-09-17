Rugby: Los Pumas 7s, con la presencia del rosarino De Haro, debutan este viernes como favoritos al oro

Este viernes la selección argentina jugará contra Paraguay y Perú en el Hipódromo. Habrá participación rosarina en judo, nado sincronizado y esquí acuático

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Pedro De Haro integra habitualmente la selección argentina de rugby seven.

El rugby 7 tendrá su estreno este viernes en los Juegos Suramericanos y la selección argentina , favorita al oro, debutará contra Paraguay , a las 17.26, en el óvalo del Hipódromo Independencia. Los Pumas 7's también se presentarán más tarde, a las 20.08, frente a Perú , con Pedro De Haro como único rosarino que integra el plantel albiceleste.

Esta participación de un deportista de la ciudad no será la única de la jornada. En judo , entrarán en acción Agustina De Lucía, Nicole Piscina, Pablo Aguirre Brassesco y Sebastián Nunes. En nado sincronizado participarán Milva Aimetta, María Carasatorre, Clara Rivero y Mercedes Romero Acuña. Mientras que en esquí acuático competirán los hermanos Francisco y Tobías Giorgis.

De Haro, surgido de Atlético del Rosario, forma parte de Los Pumas 7's, favorito a subir a lo más alto del podio de rugby. Una competencia que contará con otros seis seleccionados, Uruguay, Chile, Colombia, Perú, Brasil y Paraguay, quienes se medirán todos contra todos. Según el puntaje final de la tabla general, se disputarán partidos únicos para definir las posiciones.

El Invencible Centro Acuático Provincial será la sede del nado sincronizado. Un deporte que tiene a las mejores exponentes del país justamente en Rosario. Milva Aimetta, María Carasatorre, Clara Rivero y Mercedes Romero Acuña, todas de la ciudad, forman parte del seleccionado nacional.

Las especialidades, todas correspondientes a la rutina técnica, se realizarán en los siguientes horarios: a las 12, duetos; 12.35, duetos mixtos; 18,30, equipos mixtos.

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El judo, también con una rica historia en Rosario, tendrá sus representantes listos para el combate en el Invencible Rosario del Parque Independencia.

A las 10, empezarán las rondas preliminares de shiai (combate) femenino en las categorías -63 kg, con Agustina De Lucía, y -78kg, con Nicole Piscina.

A las 12.30 serán las finales de ambas categorías.

Agustina De Lucía, antecedentes de podio

De Lucía tiene un valioso antecedente en los Juegos. Hace cuatro años, en Asunción (Paraguay), obtuvo dos medallas de bronce, en combate individual y combate por equipos mixto.

Por su parte, Pablo Ezequiel Aguirre Brassesco y Sebastián Ramiro Nunes intervendrán en nage no kata (formas), que comenzará a las 17.30 y este mismo día entregará medallas.

Desde hace años, el apellido Giorgis es sinónimo de esquí náutico. Francisco y Tobías, habituales participantes de competencias en el exterior, debutarán en el Lago Sur, en la ciudad de Santa Fe, en las preliminares.

A las 9 tendrán la prueba de slalom; 11.30, figuras; y 14, salto.