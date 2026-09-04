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La mano de Kudelka y el crecimiento colectivo, para que Newell's salga bien parado del clásico

La Lepra adquirió rasgos competitivos con el entrenador y tiene fundamentos para confiar en un buen resultado el domingo en el Gigante

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

4 de septiembre 2026 · 06:10hs
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Frank Kudela

Celina Mutti Lovera

Frank Kudela, artífice de la mejoría de Newell’s, saluda a Matías Cóccaro, goleador del equipo. 

Newell’s tiene motivos para imaginar el domingo un buen resultado. La ilusión se sostiene en la capacidad de Frank Kudelka, los resultados conseguidos en el torneo, un equipo competitivo, el sentido de pertenencia y el aporte de los más experimentados.

La convicción de Kudelka

Newell’s experimentó un cambio positivo desde que Kudelka fue designado entrenador. Puso el cuerpo ante un equipo que no rendía, incluso asumiendo previo a jugar contra Central, sabiendo que el riesgo era enorme porque contaba con apenas dos prácticas para ensayar con el plantel.

Kudelka afrontó el reto, exponiendo personalidad y carácter. La derrota frente a Central por 2 a 0 ante el público rojinegro en el Coloso no opacó el mérito de poner la cara ante una situación semejante.

Frank Kudelka le dio vitalidad al juego de Newell's&nbsp;

Frank Kudelka le dio vitalidad al juego de Newell's

La predisposición y el convencimiento de lo que había que hacer fue contagiando a sus futbolistas con el paso de las fechas. El entrenador confió en los juveniles. Sostuvo a Luca Regiardo, les dio la titularidad a Josué Reinatti y Jerónimo Russo, más minutos a Gómez Mattar y gestionó para la incorporación de Walter Mazzantti.

Kudelka reacomodó el equipo, moviendo piezas y dándole otra fisonomía. El conjunto rojinegro adquirió rasgos competitivos, con juego y actitud. Son las bases desde donde Newell’s puede aspirar a una victoria el domingo.

Frenó las caídas de visitante

El desempeño de la Lepra en el torneo Clausura es interesante. Ubicado en puesto de clasificación a la fase final, lo que tanto le cuesta conseguir desde hace años, le faltaba detener la racha adversa en sus salidas del Coloso. Acumulaba 2 derrotas. Lo consiguió con un empate valioso sin goles en La Plata frente a Estudiantes, que tiene uno de los mejores planteles del fútbol argentino.

Si bien el Pincha fue superior y tuvo varias ocasiones para que la Lepra sufriera una nueva caída afuera de Rosario, el equipo de Kudelka lo luchó, mantuvo el cero en su arco y rescató un punto importante. Que suma para las tablas, de posiciones, en la que se definirá la clasificación a la fase final, y del promedio, en la que necesita incrementar su porcentaje.

>> Leer más: Estudiantes se reforzó con un ex-Newell's para afrontar la triple competencia

El empate le permitió estirar su invicto a tres partidos y lo fortaleció para el partido en el Gigante.

La campaña en estas 7 fechas es aceptable. Los resultados positivos estimulan, son un sostén anímico e incrementan la convicción sobre lo que se está haciendo en la cancha con respecto a la idea de juego.

El presente muestra indicios positivos. Para encarar un compromiso con exigencias emocionales y futbolísticas.

Goles, hasta el último instante

Una característica de Newell’s es que sus 8 goles los convirtió en el 2º tiempo. Esto refleja que el equipo no cede en la búsqueda del gol, incluso cuando su fútbol es discreto o el desarrollo no lo favorece.

Esta tendencia de anotar goles en la segunda etapa deja en claro que Newell’s puede llegar a meterla hasta en la última jugada. En un clásico, es un plus. Se puede confiar en que el gol puede aparecer hasta en la última jugada del partido. Habla de un convencimiento, de seguir intentando meterla en el arco contrario.

Mat&iacute;as C&oacute;ccaro celebra su segundo gol contra Banfield, el &uacute;ltimo que se&ntilde;al&oacute; en el torneo.

Matías Cóccaro celebra su segundo gol contra Banfield, el último que señaló en el torneo.

La Lepra se presentará en Arroyito con uno de los goleadores del torneo, Matías Cóccaro. El uruguayo, con 4 tantos, uno de penal, es un futbolista determinante. Aparte es astuto para jugar esta clase de partidos. No se achica. Por el contrario, parece sentirse a gusto cuando existe mayor fricción, como suele pasar en un clásico.

Identidad y trascendencia

La racha adversa de Newell’s en los clásicos es un estigma. Varios de los futbolistas que integran el plantel son hinchas rojinegros y saben lo que representa este partido y lo que significaría una victoria. El sentido de pertenencia es una condición que, si cada uno sabe manejarla, puede darle un mejor predisposición para afrontar cada circunstancia del clásico, adversidades y situaciones favorables.

>> Leer más: Newell's llega con la necesidad de hacer ajustes en todas las líneas

A Regiardo, Russo, Gómez Mattar y Guch no es necesario explicarles lo que representa el partido contra Central. Tampoco a uno que volvió, Franco Escobar.

La fortaleza de los de afuera

Cóccaro tiene en claro cómo se juegan estos partidos. Lautaro Giannetti, por trayectoria, también. La incorporación de Santiago Solari, si bien es reciente y todavía tiene que conocer al plantel, en principio representa un salto de calidad.

Ellos son algunos de los que compensan, en cierto modo, un plantel joven y le dan el equilibrio emocional, siempre trascendente en este tipo de compromisos.

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