Asociación Rosarina de Fútbol: Central y Newell's juegan el clásico en la ciudad deportiva Canallas y rojinegros se enfrentan este sábado, a las 15.30 por la Zona Campeonato de Primera A. En la B, el líder C. G. Rosario visita a Tiro Suizo Por Juan Iturrez 5 de septiembre 2026 · 06:10hs

Rosarina. El canalla, líder de la Zona Campeonato recibe a Newell's en la ciudad deportiva, este sábado a las 15.30

El clásico entre Rosario Central y Newell’s es el destacado de la 7ª fecha, en el círculo superior en los torneos organizado por la Asociación Rosarina de Fútbol. El derby corresponde a la Zona Campeonato de Primera A y se disputará en la ciudad deportiva, este sábado a partir de las 15.30.

Canallas y rojinegros vuelven a enfrentarse por segunda vez en el reducto del auriazul en la temporada. El anterior choque se dio en la última fecha de etapa clasificatoria y el equipo dirigido por Ezequiel Gentilo con el Azael Oviedo se quedó el triunfo por 1 a 0.

Ambos luchan por el título Ambos equipos luchan por el título, Central es líder con 13 puntos y Newell’s es uno de los tres escoltas con 10 unidades junto a Provincial y Pablo VI. También jugarán: Pablo VI vs Aguirre, Provincial vs Morning y Unión de Álvarez vs Adiur, a las 16 . En tanto por la Permanencia jugarán: Banco vs Córdoba, Oriental vs El Torito y San Telmo vs Mitre de Pérez.

Torneo de Primera B En la Primera B en la Zona Campeonato jugarán: Tiro Suizo vs C.G. Rosario, Bancario vs Def. de Funes, Leones vs Def. Unidos y Social Lux vs Río Negro. Y en la Zona Permanencia tendrá estos encuentros: General Paz vs Alianza Sport, 1º de Mayo vs Botafogo, Fisherton vs Arijón y Renato Cesarini vs 7 de Setiembre. Torneo Primera C En la tercera categoría se disputará la fecha 23 con estos encuentros: Sportivo Silva vs Argentino, Unión Americana vs 27 de Febrero, Estrella Azul vs María Reina, Sparta vs 14 de Junio y Sarmiento vs San Roque.