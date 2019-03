Newell's no tuvo argumentos claros, no le encontró casi en todo el partido la mano ni al ritmo ni a la jerarquía de un River que por momentos mostró un ritmo enloquecedor y terminó goleado 4 a 2 y si un invicto de siete partidos sin perder.

El rojinegro comenzó y desde el vamos se notó su incomodidad. Porque no conseguía tener la pelota, porque la presión de River era más efectiva que las ganas rojinegras.

Y así, en apenas un puñado de minutos, Ferreira ejecutó un córner desde la izquierda, Lucas Martínez Quarta elevó su humanidad por encima de todos y en soledad y metió un frentazo en plena área chica que hizo trizas el libreto leproso. Era el 1 a 0.









Newell's intentó reaccionar, al menos desde la buena administración de la pelota, pero River estaba hecho una tromba, robaba rápido la pelota y salía por las bandas o por el medio con Enzo Pérez, De la Cruz o Ferreira, y el acompañamiento adelante del movedizo Suárez y de Lucas Pratto.

Newell's no se achicó, pero sentía la presión y no podía controlar de ningún modo el vértigo que el millonario le imprimía por las bandas, más cuando Camilo Mayada pisaba el acelerador y se iba hasta el fondo. Fue así que a los 23' el lateral le ganó en el sprint a Bíttolo y sacó el centro para que Suárez metiera otro frentazo y el 2 a 0.





Newell's sintió el impacto y fue a presionar arriba. Fue así que a los 32', Formica le robó la pelota a un distraido Rojas, abrió para Fydriszewsky, la apertura para Alexis Rodríguez y la definición por entre las piernas de Armani para alimentar la ilusión.





Sin embargo, la alegría duró poco. Porque a los 35, Ferreira ejecutó un tiro libre más preciso que potente al palo de Aguerre, que no respondió bien. Fue el 3 a 1.









En esa primera mitad, Newell's no consiguió volumen de juego, le faltó ritmo para contrarrestar la velocidad de los volantes del equipo de Gallardo y también algo más de audacia para aprovechar algunos desaciertos del fondo millonario.

En el complemento Newell's salió decidido a presionar más arriba. Bidoglio apostó por el Negro Figueroa en lugar de Fydriszewsky para intentar conseguir algo más de armado futbolístico. Sin ser superior a River, lo fue llevando hacia sus dominios y así generó un par de situaciones.

A los 10' se lo perdió Alexis Rodríguez frente al arco y 6 minutos más tarde el propio delantero metió un fuerte cabezazo que se fue cerca.

Pero River, que en el balance general fue superior, iba a tener una más: el pibe Ferreira, uno de los puntos altos del millonario, ingresó al área a los 29', desairó a Fontanini que lo enganchó abajo y Herrera no dudó. Nacho Scocco, que no convertía desde noviembre, le metió un bombazo a Aguerre, puso el 4 a 1 y no lo festejó.





Newell's jugo sus últimas cartas y metió en cancha al juvenil Aníbal Moreno y unos minutos más tarde a Leal, que ya en el final y ante un displicente Armani logró el segundo para la lepra.

Ya con pocas piernas, con las ideas puestas en cancha agotadas, la lepra esperó el final con resignación. La goleada estaba consumada. La propuesta de Bidoglio no funcionó esta vez y la lepra terminó cayendo ante un River que lo superó por ritmo y jerarquía.





River Plate: Armani; Martínez Quarta, Rojas (46' Leo Ponzio) y Pinola; Mayada, Enzo Pérez (68' Nahuel Gallardo), Zuculini y De la Cruz; Ferreyra; Pratto (62' Scocco) y Suárez. DT: Marcelo Gallardo.

Newell's: Aguerre; Nadalín, Paredes, Fontanini y Bíttolo; Rivero y Cacciabue; Insaurralde, Formica (70' Aníbal Moreno) y Alexis Rodríguez (82' Luis Leal); Fydriszewski (54' Figueroa). DT: Héctor Bidoglio.

Goles: 3' Martínez Quarta (RP), 23' Suárez (RP), 32' Alexis Rodríguez (NOB), 35' Ferreira (RP) y 75' Scocco (RP), de penal; 90' Leal (RP).

Arbitro: Darío Herrera.

Estadio: Monumental.