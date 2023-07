Newell's está de luto: murió la Vieja Amelia, histórica hincha leprosa

La hincha número uno, como se definía, nació el 25 de septiembre de 1924 y contó que el apodo que llevó toda su vida se lo puso Gerardo Martino. "Vieja Amelia me puso el Tata Martino. Una vez me vio por la tele y dijo «uy, la Vieja Amelia», y ahí todos los chicos empezaron a llamarme así. El Tata fue el que yo más admiré porque él no le pegaba a la pelota: la acariciaba", contó en una de las tantas entrevistas que brindó en su larga vida.

Amelia estuvo casada con un italiano hincha de Central, pero que luego terminó alentando al equipo leproso. Y tras el fallecimiento de su marido, la leprosa declaró: “Yo me casé con Newell’s”.