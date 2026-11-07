Jorge Almirón: "Hicimos lo que teníamos que hacer, estuvimos a veinte o treinta segundos de ganar" El DT jorge Almirón destacó la entrega de su plantel. "Las sensaciones de todos los hinchas de Central, los jugadores y los directivos es que estuvimos cerca" Por Elbio Evangeliste 7 de noviembre 2026 · 22:14hs

Celina Mutti Lovera / La Capital Jorge Almirón. El entrenador Canalla valoró la entrega de sus dirigidos.

“Las sensaciones de todos los hinchas de Central, los jugadores y los directivos es que estuvimos cerca. Hicimos lo que teníamos que hacer en esta seguidilla de partidos que ganamos, que fue un cierre muy bueno. Estuvimos a veinte o treinta segundos de poder ganar. Es un momento de tristeza y de incertidumbre, porque hubo festejos al pensar que se iba a dar, pero lo único que siento es que ahora para nosotros empieza otro campeonato”. Esas fueron las palabras de Jorge Almirón tras el triunfo de Central ante Estudiantes de Río Cuarto y las sensaciones que dejó el infartante final del torneo anual, donde el Canalla estuvo muy cerca de lograr el bicampeonato.

El DT felicitó a Boca Almirón valoró el nivel colectivo exhibido por los auriazules en los últimos partidos del campeonato. “Es duro, a veces el fútbol no tiene explicaciones. He pasado por varios momentos así también como jugador. No se dio para nosotros, por lo que corresponde felicitar a Boca, a su técnico y a sus jugadores. Nosotros tenemos que salir fortalecidos de esto, la gente entendió que los futbolistas entregaron todo y lo del estadio fue espectacular”, afirmó el técnico canalla.

El técnico también destacó: “Jugamos como un equipo grande para ganar la recta final. Clasificamos a la Copa Libertadores, que también es muy bueno, y lo logramos con buen juego. El equipo demostró nuevamente que hizo todo lo posible por ganar, convirtió muy buenos goles y completó un primer tiempo avasallante”.

Elogios para Dí María Por último, Almirón se refirió a la ausencia de Ángel Di María y la baja por la expulsión de Gastón Ávila. “A Ángel nunca lo vas a reemplazar, tiene un plus diferente siempre. Sin embargo, el equipo mantuvo un buen juego, presionó constantemente y generó muchísimas situaciones. Lo malo del partido fue la expulsión de Ávila, porque ha sido fundamental en la recta final. Ahora toca recuperarse de este sabor amargo pensando en lo bueno que viene”.