En vivo: Newell's reaccionó en el segundo tiempo y empató con Instituto en Córdoba

Newell's empató 2 a 2 con La Gloria en la última fecha de la fase regular del Clausura. Chocará con Gimnasia en playoffs

Newell's empató 2 a 2 ante Instituto en Córdoba, en el cierre de la fase de grupos del torneo Clausura.

¡¡GAMBETA ENDIABLADA Y FIERRAZO AL PRIMER PALO!! ¡¡GOLAZO DE MAZZANTTI PARA QUE NEWELL'S DE VUELTA EL PARTIDO Y SE PONGA 2-1 ANTE INSTITUTO EN ALTA CÓRDOBA!! ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/ucL79ufh8P

¡¡EL TIKI TIKI DE LA LEPRA!! Hermosa jugada colectiva de Newell's, a puro toque, y gol de Walter Núñez, para el 1-1 ante Instituto en Alta Córdoba.



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Comenzó el segundo tiempo.

Fin del primer tiempo.

46' Oscar Salomón tuvo el empate de Newell's y su remate dio en el travesaño.

¡¡OJO CON EL EQUIPO DEL TRADUCTOR EN LOS PLAYOFFS!! Instituto pegó de entrada y en tan solo 6' PT llegó al 1-0 ante Newell's: ¡gran centro de Córdoba y desvío goleador de Suárez!



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6' gol de Suárez para Instituto.

Respecto al equipo ante la Gloria, el rojinegro tendrá la baja de Matías Cóccaro. El delantero arrastra una molestia crónica en un pie y, más allá que jugó gran parte de la Liga, venía llegando con lo justo desde lo físico en los últimos encuentros.

Las estadísticas de Instituto - Newell's