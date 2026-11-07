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En vivo: Newell's reaccionó en el segundo tiempo y empató con Instituto en Córdoba

Newell's empató 2 a 2 con La Gloria en la última fecha de la fase regular del Clausura. Chocará con Gimnasia en playoffs

7 de noviembre 2026 · 21:55hs
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Newells empezó mal en Córdoba.

Newell's empezó mal en Córdoba.

Newell's empató 2 a 2 ante Instituto en Córdoba, en el cierre de la fase de grupos del torneo Clausura.

Incidencias del partido

Igualó Instituto 2 a 2.

32' Golazo de Mazzantti

20' empató Newell's: Walter Núñez

Comenzó el segundo tiempo.

Fin del primer tiempo.

46' Oscar Salomón tuvo el empate de Newell's y su remate dio en el travesaño.

6' gol de Suárez para Instituto.

Respecto al equipo ante la Gloria, el rojinegro tendrá la baja de Matías Cóccaro. El delantero arrastra una molestia crónica en un pie y, más allá que jugó gran parte de la Liga, venía llegando con lo justo desde lo físico en los últimos encuentros.

Las estadísticas de Instituto - Newell's

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