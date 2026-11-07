La lluvia no para en Interlagos pero la clasificación se reanudó al fin

Un diluvio se abatió sobre el autódromo a poco de iniciarse la clasificación y nadie completó una vuelta. Una hora y media después se reanudò

La lluvia llegó y se muestra claramente en la recta principal de Interlagos.

El Mercedes de George Russell, el primero en salir de boxes y el primero en volver, en medio de un diluvio en Interlagos.

Así está la pista de Interlagos, 45 minutos después de la hora en que debió correrse la clasificación.

El safety car dio una vuelta y se guardó, con un diluvio cayendo todavía. La clasificación, en suspenso en Interlagos.

La última tanda libre de F-1 empezó con sol y terminó con la sensación inequícova de la lluvia inminente. Y así fue. A dos horas del inicio de la única sesión que importa, la de la clasificación en Interlagos , el agua se hizo presente , paró unos minutos antes pero justo a la hora de clasificar, un diluvio se abatió sobre el autódromo y hubo que poner bandera roja a las 15:37 de los 18 minutos de tanda. A las 16:26 de la tarde finalmente se dio el vía libre pese a que nunca dejó de llover y todos salieron con goma de lluvia extrema. Al fin se las pudieron ver en pista.

Parecía que el clima aguantaba. Después de la carrera de la Porsche Cup, que se hizo entera detrás del safety car, paró de llover y se llegaba al inicio con perspectivas de que se pudiera hacer la sesión clasificatoria.

Pero ya con los autos en la calle de boxes, empezó a diluviar, por lo que los que salieron a pista debieron volver inmediatamente y se puso la bandera roja. Entre ellos, Franco Colapinto.

El argentino veía con gomas intermedias, aunque ameritaba la de lluvia extrema. Por eso, al entrar a boxes le pasó muy cerquita al muro en un momento de tensión. Es que con el agua que caía, era imposible correr.

Lo bueno fue que esta vez la FIA lo intentó y la primera opción no fue guardarse en situación de lluvia. Pero estaba claro que metía miedo acelerar en Interlagos, más porque tiene subidas y bajadas y se acumula agua, sobre todo en el largo acceso a la recta principal.

Qué pasó después de la FP3

Cuando la FP3 terminó se venía el mundo abajo y un viento frío que se levantó contrastaba con el calor de la mañana de sol, anunciando lo que se venía. Alrededor de las 13, dos horas antes de la clasificación, el cielo desató su furia.

Cayó mucha agua de golpe, pero de a poco empezó a amainar y hasta por momento dejó de llover. En el medio de la FP3 y la clasificación corrían los coches de turismo, la Porsche Cup brasileña, y la largada se demoró.

A las 13.49 finalmente se liberó la pista para esa carrera, detrás del safety car, y con las luces delanteras y traseras encendidas. Si corrían autos de turismo, tranquilamente podrían hacerlo los de la Fórmula 1.

Pero se la pasaron girando detrás del safety car y 10 minutos después se ordenó la bandera roja. Lo extraño fue que 5 minutos más tarde volvieron a pista y completaron los minutos de "no competencia". Lo que en F-1 hubiera resultado un escándalo, como el GP de Bélgica de 2021.

La Porsche Cup finalizó entonces a las 14.22, siempre con lluvia cayendo y levantando mucha spray.

>>Leer más: Un último ensayo que bajó las expectativas de Franco Colapinto y Alpine para una clasificación ¿con lluvia?

Pronóstico hasta la noche y el recuerdo de 2024

El pronóstico fue de lluvia hasta la noche. En el 2024, por una lluvia torrencial similar, la clasificación se fue postergando hasta la suspensión definitiva por falta de luz.

La clasificación de ese año pasó para las 7 del domingo y la carrera se adelantó para las 12, debido a nuevos pronósticos de tormenta fuerte que se cumplieron al pie de la letra. De hecho, fue el motivo del accidente de Franco Colapinto con el Williams, que determinó su primer abandono en la Fórmula 1.

Sanciones a varios de los top

Más allá de la clasificación, algunas cuestiones son seguras. Como que Max Verstappen partirá desde el fondo por varios cambios en la unidad de potencia de su Red Bull. El mejor tiempo en la FP3 recibió 30 puestos de penalización, pero no saldrá último porque Checo Pérez pasó por lo mismo.

También Charles Leclerc fue sancionado pero cambió menos elementos y recibió 10 puestos, que habrá que ver si los aprovecha Franco Colapinto. Lo mismo que Lewis Hamilton.