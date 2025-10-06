La Capital | Política | Milei

De Charly García al "socialismo woke": las definiciones de Milei en su show

Tras su espectáculo musical, Milei presentó su libro y habló de libertad, medios, adoctrinamiento y del “socialismo woke”

6 de octubre 2025 · 22:44hs
Las frases más destacadas de Javier Milei en el Movistar Arena

Las frases más destacadas de Javier Milei en el Movistar Arena

Después de cantar clásicos del rock argentino, el presidente Javier Milei volvió al escenario del Movistar Arena para presentar su nuevo libro “La construcción del milagro” y dar un discurso con tono político y de fuerte contenido ideológico. En una charla con su vocero Manuel Adorni, el mandatario reivindicó “las ideas de la libertad”, criticó al “socialismo woke” y recordó los inicios de su militancia política.

“Cuando nosotros arrancamos con las ideas de la libertad, las reuniones se podían hacer en un ascensor y sobraba lugar”, señaló Milei, ante un público que lo aplaudió de pie. “Las ideas habían sido demonizadas. El socialismo en su versión woke se convirtió en lo políticamente correcto y cooptó las universidades, cooptó la educación”, remarcó, al apuntar contra lo que calificó como una “elite adoctrinada”.

El presidente también se refirió a los medios de comunicación y sostuvo que “lo políticamente correcto se instaló en los medios, y las peleas que uno tenía que dar en televisión eran parecidas a las de Gladiador”.

Más temprano, Milei había sorprendido al público con un mini recital en el que interpretó temas de Charly García, Los Ratones Paranoicos, La Mississippi, Sandro, Nino Bravo, entre otros, acompañado por “La banda del Presidente”. Tras esa primera parte del acto, el mandatario reapareció en el escenario entonando a capela el Himno Nacional Argentino y ya vestido de traje y corbata.

El recuerdo de Javier Milei a Charlie Kirk

En otro tramo de su discurso, Milei recordó a Charlie Kirk, líder conservador estadounidense y figura del movimiento libertario internacional recientemente fallecido. “Intentaron asesinar a Jair Bolsonaro, intentaron asesinar a ese coloso del mundo que es Donald Trump, asesinaron a Uribe y recientemente se llevaron la vida de nuestro querido Charlie Kirk. Esto es para vos, Charlie, gran seguidor”, expresó emocionado.

“Charlie recorría campus, daba debates, no lo soportaron y lo tuvieron que matar. Se lo pudieron llevar físicamente, pero Charlie vive en cada uno de nosotros”, cerró el presidente, antes de recibir una ovación del público libertario que colmó el estadio.

"Se va a terminar la inflación en Argentina"

"Tengan confianza - pidió el presidente - que no vamos a emitir un solo peso más y la inflación será un problema del pasado para mitad del año que viene. Se va a terminar la inflación en la Argentina"

>> Leer más: Milei tras la renuncia de José Luis Espert: "No tengo dudas de la honorabilidad del Profe"

"Es un espanto tener 12 millones de pobres"

El presidente reiteró que es "un espanto tener 12 millones de pobres, pero es mejor que lo que teníamos antes y vamos en la dirección correcta".

"Es más sigue siendo un número doloroso el 7% de argentinos indigentes, en especial con un país que produce alimentos para 500 millones de seres humanos, pero esos que vienen y levantan el dedo acusador 'que lo estaban llevando arriba del 20%', les puedo decir que hay 6 millones de argentinos que antes no comían y que hoy sí comen", dijo.

Reforma tributaria

"Estamos trabajando en construir sobre las bases del diálogo reformas estructurales que van a ser fundamentales a partir del 11 de diciembre, como es el caso de la reforma tributaria para sacarle la bota opresora del cuello al sector privado", afirmó Milei.

Javier Milei y el agradecimiento al triángulo de hierro

Milei agradeció al público y destacó que el show de esta noche no era solo una presentación de su libro, sino una celebración “de la libertad y del cambio que está viviendo la Argentina”.

El presidente Javier Milei tambien agradeció y subrayó el rol que cumplen su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, y Santiago Caputo, asesor, a quienes reseña como miembros de lo que bautizó como “el triángulo de hierro”.

>> Leer más: Elecciones: quién reemplazará a José Luis Espert en la lista de La Libertad Avanza

“Quiero darle las gracias a cada uno de lo que pudieron hacer el esfuerzo para que yo este aquí. Dar las gracias a cada uno de los funcionarios, diputados y senadores que están aquí. Quiero darle las gracias al triángulo de hierro, a Karina Milei y a Santiago Caputo. También a cada uno de los representantes de los partidos de LLA y las distintas alianzas que hoy se están haciendo presentes acá”, dijo Milei, en medio de un show inédito para un jefe de Estado.

“También quiero darle las gracias a los jóvenes de La Libertad Avanza de todo el país, a la agrupación de la purpura y a Las Fuerzas del Cielo, porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soledad sino de las fuerzas que vienen del cielo”, dijo destacando también a la agrupación oficialista.

La lista de temas de Javier Milei

El show comenzó con “Demoliendo hoteles”, de Charly García, una de las canciones favoritas del jefe de Estado. Milei la cantó a todo pulmón acompañado por Bertie Benegas Lynch —diputado nacional y futuro titular de la comisión de Presupuesto— en batería, y su hermano Joaquín Benegas Lynchen guitarra. En los coros se sumó la diputada Lilia Lemoine, a quien el propio presidente presentó como “la mezzosoprano demoledora de operetas kukas”.

>> Leer más: El show de Javier Milei: la lista de temas que cantó el presidente en el Movistar Arena

Tras ese primer tema, Milei siguió con “El rock del gato”, de Los Ratones Paranoicos, otro clásico que hizo vibrar a los presentes, y más tarde interpretó un tema de La Mississippi, banda que también forma parte del repertorio habitual del mandatario en sus actos y "No me arrepiento de este amor" de Attaque 77.

También fue de la partida "Dame fuego" de Sandro, "Hava Nagila", una popular canción tradicional judía, “Libre”, de Nino Bravo y "Tu vicio", de Charly García.

Noticias relacionadas
en pleno escandalo por espert, milei hizo un backstage de su recital en el movistar arena

En pleno escándalo por Espert, Milei hizo un backstage de su recital en el Movistar Arena

milei hablo luego de la renuncia de espert: no tengo dudas de su honorabilidad, yo no lo eche

Milei habló luego de la renuncia de Espert: "No tengo dudas de su honorabilidad, yo no lo eché"

Javier Milei defendió nuevamente a Espert

Milei tras la renuncia de José Luis Espert: "No tengo dudas de la honorabilidad del Profe"

Milei, Espert y un escándalo que alimenta el fantasma sobre las relaciones entre el narcotráfico y la política. 

Milei tras la salida de Espert: "El cambio es más importante que cualquiera de nosotros"

Ver comentarios

Las más leídas

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el llanto de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile

Lo último

De Charly García al socialismo woke: las definiciones de Milei en su show

De Charly García al "socialismo woke": las definiciones de Milei en su show

En el Día de Rosario, Javkin presenta la ordenanza de declaración de autonomía

En el Día de Rosario, Javkin presenta la ordenanza de declaración de autonomía

Unión de Álvarez y Coronel Aguirre se preparan para disputar el Torneo Regional Amateur

Unión de Álvarez y Coronel Aguirre se preparan para disputar el Torneo Regional Amateur

En el Día de Rosario, Javkin presenta la ordenanza de declaración de autonomía

En el marco del Tricentenario, el intendente Javkin formalizará durante la celebración el mensaje para consagrar la autonomía de la ciudad

En el Día de Rosario, Javkin presenta la ordenanza de declaración de autonomía
De Charly García al socialismo woke: las definiciones de Milei en su show
Política

De Charly García al "socialismo woke": las definiciones de Milei en su show

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 
Política

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo
Ovación

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

Todo lo que hay que saber del show de Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento
La Ciudad

Todo lo que hay que saber del show de Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios
La Ciudad

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el llanto de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto

Ovación
Unión de Álvarez y Coronel Aguirre se preparan para disputar el Torneo Regional Amateur
Ovacion

Unión de Álvarez y Coronel Aguirre se preparan para disputar el Torneo Regional Amateur

Unión de Álvarez y Coronel Aguirre se preparan para disputar el Torneo Regional Amateur

Unión de Álvarez y Coronel Aguirre se preparan para disputar el Torneo Regional Amateur

Asociación Rosarina de Fútbol: La sub 14 del femenino campeonas en Santa Fe y ahora la sub 12 jugará en Rafaela

Asociación Rosarina de Fútbol: La sub 14 del femenino campeonas en Santa Fe y ahora la sub 12 jugará en Rafaela

Central Córdoba ante Deportivo Español, la llave de cuartos que juega la ida el lunes

Central Córdoba ante Deportivo Español, la llave de cuartos que juega la ida el lunes

Policiales
Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva
POLICIALES

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

La Ciudad
En el Día de Rosario, Javkin presenta la ordenanza de declaración de autonomía
La Ciudad

En el Día de Rosario, Javkin presenta la ordenanza de declaración de autonomía

Todo lo que hay que saber del show de Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento

Todo lo que hay que saber del show de Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento

El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales

El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales

Llega la segunda edición del Seven Rosa, el evento solidario de hockey que concientiza sobre el cáncer de mama

Llega la segunda edición del Seven Rosa, el evento solidario de hockey que concientiza sobre el cáncer de mama

El dólar genera incertidumbre en Rosario: ¿cómo afecta las ventas de casas y departamentos?
La Ciudad

El dólar genera incertidumbre en Rosario: ¿cómo afecta las ventas de casas y departamentos?

En pleno escándalo por Espert, Milei hizo un backstage de su recital en el Movistar Arena
Política

En pleno escándalo por Espert, Milei hizo un backstage de su recital en el Movistar Arena

La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste
Policiales

La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste

Rosario se suma a la jornada nacional en defensa de la educación pública
La Ciudad

Rosario se suma a la jornada nacional en defensa de la educación pública

Nobel de Medicina para tres investigadores del campo de enfermedades autoinmunes
Información General

Nobel de Medicina para tres investigadores del campo de enfermedades autoinmunes

Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps

Rosario arranca una semana inusual: habrá dos días sin clases
Información General

Rosario arranca una semana inusual: habrá dos días sin clases

Luna llena del cazador: cuándo verla y de qué se trata
Información General

Luna llena del cazador: cuándo verla y de qué se trata

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca
Policiales

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

¿Por qué al mandar contactos por WhatsApp ahora salen vacíos?
Tecnología

¿Por qué al mandar contactos por WhatsApp ahora salen vacíos?

Señales para 2026: Franco Colapinto, lo único positivo de Alpine en Singapur
Ovación

Señales para 2026: Franco Colapinto, "lo único positivo" de Alpine en Singapur

Noche de Museos Abiertos: más de 20 espacios para recorrer gratis y hasta la medianoche
La Ciudad

Noche de Museos Abiertos: más de 20 espacios para recorrer gratis y hasta la medianoche

Anmat prohíbe una marca de productos de limpieza
Información General

Anmat prohíbe una marca de productos de limpieza

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de más de cinco millones de pesos
Información General

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de más de cinco millones de pesos

Encontraron en el vóley un medio de inclusión social para que nadie quede afuera

Por Matías Petisce
La Ciudad

Encontraron en el vóley un medio de inclusión social para que nadie quede afuera

Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada
POLICIALES

Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme
Policiales

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos
La Ciudad

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos