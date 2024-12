Newell's: "Es un nuevo comienzo", dijo Tomás Pérez sobre la llegada de Soso

El pedido del técnico

"Éver (Banega) me da mucha seguridad, hablamos todo el tiempo, jugar al lado de él es muy lindo, es un jugador de una categoría muy importante y siempre nos da la seguridad para que intentemos con la pelota al piso", elogió Mata a su capitán, y resaltó que no hay un cambio radicalizado sobre lo que le pedían los técnicos anteriores. "Me siento cómodo de las dos maneras, lo hice mucho tiempo solo, ahora lo hago acompañado, estoy para lo que le puedo servir al equipo", agregó.

Tomás dejó entrever en la charla con Ovación que todavía le falta recorrer camino para llegar a su máximo rendimiento, aunque sabe que a largo plazo se verá algo de aquel jugador que brillara en la reserva y que lo llevó a desembarcar en primera. "Siempre se puede estar mejor, buscamos la perfección, ir mejorando. Obviamente, falta muchísimo para encontrar mí mejor versión, pero lo vamos a lograr".

Quedó en el centro de la última polémica de la noche cuando Echavarría definía junto al VAR entre un penal de Salcedo y la expulsión de Nicolás Castro por una fuerte patada a su rodilla. "No entendía nada, no sabía si quedarme o levantarme, en un momento me levanto, abro los ojos, pensé que había cobrado la falta y al final no había indicado nada. No vi la jugada del penal, sólo le fui a mostrar la pierna llena de sangre. Me cortó, era una roja muy clara".