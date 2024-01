Todavía en formación, el nuevo Newell's de Larriera empató en el primer ensayo

La primera huella de Larriera quedó expuesta en el sistema táctico. Dispuso el 4-2-3-1 que supo utilizar en diferentes etapas de su carrera. No todos lo interpretaron de la mejor forma en este primer ensayo, o porque no rindieron o porque no se terminaron de adaptar. Lo que más quedó expuesto fue la ausencia de un volante creativo. Tampoco es para alarmarse. Es que se espera que allí esté Ever Banega, una vez que se formalice su contratación, para convertirse en el generador de juego que es tan necesario.