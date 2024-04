Newell's en el peor escenario: no depende de sí mismo para clasificar a los cuartos de final

Mientras Newell's no hizo la tarea ante Boca , ni siquiera la de cosechar un punto que hubiera valido oro, en las otras canchas Estudiantes y Defensa y Justicia , próximo rival leproso, sí hicieron la suya. Y hoy la Lepra está afuera y ni ganando en Varela asegura el pasaje a 4º de final.

Un pésimo sábado para Newell's, que ya al perder con Boca quedó sin depender de sí mismo. Es que, por más que hubieran perdido Estudiantes y Defensa y Justicia en el horario posterior, o que lo hiciera este domingo Racing ante Lanús, hubiera tenido que rogar que el Pincha cayera ante los xeneizes en el pendiente para no caer del top 4.

Y es que Defensa y Justicia, ganándole a Newell's en la última fecha, se asegurará la clasificación. Y Newell's ni ganando puede asegurar el pasaje. De hecho, el empate lo dejará afuera de mínima por diferencia de gol, un ítem en que está muy en desventaja con todos sus competidores. Otra mala.

Ni el empate le sirve a Newell's

Newell's necesitaba sacar 4 puntos en estas dos fechas para clasificar. Ahora con 3 corre riesgo de no alcanzarle. Difícil saber qué resultado ahora le conviene este domingo en el Cilindro, ya que Racing en la última fecha visitará a un Belgrano sin chances, pero Lanús recibirá a Estudiantes en un duelo que puede dejar a uno afuera. Tal vez no sería malo que gane el local aunque lo pase en esta jornada, ya que si la Lepra vence a Defensa, superaría al Halcón y a Lanús o Estudiantes, siempre y cuando el Pincha no derrote a Boca en el pendiente.

Como se ve, ahora Newell's depende de una ensalada de resultados y, de más está decir, que solo ganándole a Defensa tendrá chances.