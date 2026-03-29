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El uno x uno de Newell's: la perseverancia de Luciano Herrera, lo único para rescatar

Sin realizar una actuación recordada, el delantero al menos buscó penetrar la defensa de Acassuso y por momentos lo consiguió. El uno x uno de Newell's flojo

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

29 de marzo 2026 · 22:59hs
El once de Newells que se pegó un porrazo en Rafaela por Copa Argentina

Sebastián Suárez Meccia

El once de Newell's que se pegó un porrazo en Rafaela por Copa Argentina, ante Acassuso. Un uno x uno leproso, muy flojo.

La dura eliminación de Newell's en el debut en la Copa Argentina fue consecuencia de otro desempeño general que justifica cualquier crítica. Entre tantos rendimientos fallidos, apenas se rescata la actitud de Luciano Herrera para atacar desde que ingresó para jugar el segundo tiempo. Pero su nivel no sirve ni de consuelo. La derrota contra Acassuso por 2 a 0 es lo que importa. Acá el uno x uno, según la óptica de Ovación,

Williams Barlasina 4,5: le llegaron pocos tiros. Si bien el gol de Schlotthauer fue un mano a mano, siempre se puede esperar algo más de un arquero.

Armando Méndez 4: la voluntad y actitud para proyectarse termina siendo poco efectiva por centros sin dirección.

Bruno Cabrera 4: tuvo que defender en pocas ocasiones. En algunas, le costó defender en el uno contra uno

Nicolás Goitea 4: no lo atacaron sobre su zona cuando estuvo en la cancha. Su toques de salida no ayudaron a darle ritmo al equipo.

Jerónimo Russo 3,5: la determinación para pasar al ataque estuvo acompañada por falta de precisión.

Luca Regiardo 4: ante la falta de juego del medio rival, no debió ocuparse mucho de la contención. Pero tampoco colaboró en la gestación.

David Sotelo 3,5: jugó con carácter y decisión para encargarse del traslado del balón. Pero fue muy impreciso, hasta con errores no forzados.

Walter Mazzantti 3,5: buscó con diagonales perforar la defensa adversaria, pero sin producir nada.

Valentino Acuña 3,5: resolvió mal hasta las entregas a corta distancia. No fue el creativo que se necesitaba.

Walter Núñez 3,5: no desequilibró. Lo frenaron en cada gambeta que intentó.

Matías Cóccaro 3,5: poco participativo y hasta con algo de falta de velocidad en los desplazamientos

Los que ingresaron en Newell's

Oscar Salomón 4,5: mejoró un poco la inestabilidad defensiva, especialmente por arriba.

Jerónimo Gómez Mattar 3,5: fue llamativa la falta de precisión en las entregas.

Luciano Herrera 5: empecinado, intentó penetrar la última línea de Acassuso y por momentos lo consiguió.

Facundo Guch 3,5: esta vez su desequilibrio individual no funcionó.

Juan Ignacio Ramírez -: ingresó con el resultado prácticamente definido.

El DT Frank Kudelka 3,5: no puso en la cancha un equipo que lograse imponer la diferencia de categoría, al menos desde el punto de vista de que uno compite en Primera y otro en la Primera Nacional. Sin variantes, fue un conjunto monótono y al que le ganaron con unas pocas aproximaciones. Dolorosa eliminación y un golpazo para un plantel que necesitaba un empuje anímico.

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