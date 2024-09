Newell's: el Gallego Méndez, el equilibrista que vuelve a jugarse el pellejo ante el Bicho

Son dos palabras que están fuera del diccionario actual del club Parque, que no logra reconciliarse con ellas.

La realidad es que su Newell’s hace ocho partidos que no gana y cinco que no convierte goles. Por ello el camino de cornisa en el que transita el DT y sabiendo que otra vez llevará ese apremio el domingo a La Paternal, donde se las verá con Argentinos, que también arrastra sus pesares con seis duelos sin triunfos. Pero eso es problema del Bicho.

Su ciclo tras perder el clásico en Arroyito está tratando de hacer equilibrio sobre un delgado alambre en las alturas. A eso le sobrevino la durísima derrota en el Coloso ante Racing y la explosión de los hinchas con insultos hacia todas las direcciones. Y las complicaciones se multiplicaron aún más con la eliminación por penales de la Copa Argentina frente a Central Córdoba Santiago del Estero, en San Nicolás.

La reacción de Newell's

Ese era un horizonte de fin de ciclo, pero el Gallego resistió. Y su equipo con coraje sacó adelante el chivo partido ante River en el Monumental, cuando parecía que en Núñez estaría su última estación. La Lepra se plantó con garra y disciplina ante los de Marcelo Gallardo y el 0 a 0 fue un salvavidas para Méndez.

La última cita, antes del parate por Eliminatorias Sudamericanas, fue ante Belgrano en el Coloso, y ya con Rubén Capria como asesor deportivo. Tras un buen primer tiempo, en el segundo el equipo se cayó y apenas igualó sin tantos con el Pirata.

Una final en La Paternal

Llegó el receso y ahora la ruleta del fútbol vuelve a girar. Newell’s y el Gallego Méndez se juegan otra final en La Paternal. Por el bien del club y del propio DT, una victoria servirá para salir del laberinto perverso del resultado positivo o el abismo. Porque así es muy complejo construir.

Por ahora, Méndez se convirtió en un equilibrista que viene capeando el temporal, pero el margen que tiene es muy acotado. No puede trastabillar más. Porque el tema de su continuidad no está resuelto y se juega el pellejo en cada fecha. Y la visita a Argentinos no será la excepción, siempre teniendo a las formas como un atenuante que pueden darle un extra de oxígeno.