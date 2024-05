Newell's: el equipo gana, pero no luce y llevó a Larriera a caminar en puntas de pie

La lepra sumó dos victorias en tres partidos, aunque el uruguayo aún no logró seducir a los rojinegros. Hoy el DT apuesta al resultado por sobre las formas, la manera de asegurarse la continuidad

Newell's ganó y el resultado debió traer paz en el mundo leproso, sobre todo en la figura de Mauricio Larriera. Pero la realidad indica que el entrenador sigue siendo observado de reojo, con críticas y cierto desamor por el funcionamiento del equipo. El DT no logra mantener el encanto inicial, más aún después del pésimo torneo pasado que lo ubicó en una posición de incomodidad. No hay seducción y hoy la relación técnico-hinchas no transita por el camino de la armonía.